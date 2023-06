24 Ore, la Ferrari sogna a Le Mans: pole di Fuoco davanti a Pier Guidi

© Ferrari

La Ferrari fa già la storia e sogna in grande a Le Mans. La 499P numero 50 con Antonio Fuoco ha conquistato la Hyperpole con il tempo super di 3:22.892. Doppietta della casa di Maranello con la 51 guidata da Alessandro Pier Guidi a +0.773. Delusione per le Toyota che scatteranno dalla seconda fila: la numero 7 di Kobayashi in terza posizione davanti alla gemella 8 di Hartley, entrambe a più di un secondo dal miglior tempo. Porsche più veloce in quinta posizione con Nasr, mentre Makowiecki ha terminato settimo. La Cadilac di Bourdais, che a cinque minuti dalla fine ha preso fuoco causando bandiera rossa, ha chiuso ottava.