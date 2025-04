Dalla figurina Panini introvabile al Conclave: l'incredibile storia dei Pizzaballa

Nato il 14 settembre 1939, Pier Luigi Pizzaballa è diventato un'icona del calcio non solo per le sue parate con la maglia della Dea, ma anche per un curioso aneddoto che lo ha reso "immortale" per gli appassionati di calcio. La sua figurina Panini della stagione 1963-64, annata in cui l'Atalanta ha vinto la Coppa Italia, è entrata nella leggenda come "introvabile". Un errore tecnico, legato all'assenza di Pizzaballa durante lo scatto fotografico a causa di un infortunio, fece sì che la sua figurina fosse stata inizialmente esclusa dalle bustine, diventando il cruccio di migliaia di collezionisti. "All'inizio mi dava fastidio essere ricordato solo per la figurina - ha confessato Pier Luigi in un'intervista a BergamoNews nel 2019 - ma poi ho capito che mi ha permesso di essere conosciuto anche dalle nuove generazioni".