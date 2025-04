Il San Lorenzo omaggia Papa Francesco: "Cuervo per sempre, insieme per l'eternità!"

"Ha sempre trasmesso la sua passione per il Ciclón: quando andava al Vecchio Gasometro per vedere la squadra del '46, quando cresimava Angelito Correa nella cappella della Ciudad Deportiva, quando riceveva la squadra in Vaticano, sempre con totale felicità... Socio N°88235", prosegue il ricordo. "Da Jorge Mario Bergoglio a Francesco, c'è una cosa che non è mai cambiata: il suo amore per il Ciclone - conclude il testo -. Avvolti da profondo dolore, da SanLorenzo oggi diciamo a Francesco: Addio, grazie e arrivederci! Staremo insieme per l'eternità!"