Motori che passione: Alessandra Neri protagonista del nuovo episodio di 'Campus Talks'
Pilota automobilistica, istruttrice di guida e Experience Expert Guide per Lamborghini, conduttrice tv nel programma automotive ‘DriveUp’ su Italia 1
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È Alessandra Neri, pilota automobilistica, istruttrice di guida ed Experience Expert Guide per Lamborghini, conduttrice tv nel programma automotive ‘DriveUp’ su Italia 1 la protagonista del nuovo episodio di Campus Talks, il podcast realizzato da Macron Media House che ospita conversazioni con protagonisti del mondo dello sport, della cultura, dell’impresa e della società. Per la Neri una brillante carriera iniziata sui kart proseguita nelle TCR International Series, nell'International GTSprint Series, nel Campionato Italiano GT e nella Formula Azzurra.
Nella chiacchierata con i conduttori Angelo Marino, Chief Brand & Communications Officer di Macron, e Carlton Myers, ex cestista e portabandiera olimpico, Alessandra Neri ha raccontato la sua passione per il motorsport, un vero fuoco che le ha permesso di superare gli ostacoli che una donna trova in un mondo prettamente maschile ma che l’hanno portata a ottenere successi e riconoscimenti. Campus Talks nasce dall’idea di utilizzare lo sport come punto di partenza per incontrare persone e scoprire storie che meritano di essere raccontate. Il nuovo episodio di Campus Talks con Alessandra Neri è disponibile sul canale YouTube di Macron e sulle principali piattaforme di streaming audio, tra cui Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music.