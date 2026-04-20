Non solo Alcaraz: anche Sabalenka, Paris Saint-Germain, Norris e McIlroy premiati a Madrid

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Oltre a Carlos Alcaraz, i grandi vincitori dei Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello Sport, sono stati Aryna Sabalenka, Paris Saint-Germain, Lando Norris e Rory McIlroy. Gli Oscar dello Sport si sono tenuti per il terzo anno consecutivo a Madrid, presso lo storico Palacio de Cibeles. Per la prima volta nella storia, la cerimonia è stata condotta da due atleti, stelle del tennis e dello sci freestyle, entrambi ex vincitori dei Laureus: Novak Djokovic e Eileen Gu. Aryna Sabalenka ha vinto il premio di 'Sportiva dell'anno', mantenendo il primo posto nel ranking per tutto il 2025 e vincendo importanti tornei, tra cui lo US Open. "Questo premio è davvero speciale per me. Onestamente è incredibile sentire accostare il mio nome a quello di così tante leggende. Essere riconosciuta dalla Laureus Academy significa molto, perché capisce quali sono i sacrifici per arrivare a ottenere certi traguardi. Per me non si tratta solo delle vittorie, ma di tutto ciò che c'è dietro. I momenti difficili, la pressione, la squadra, il lavoro di ogni singolo giorno. È per questo che questo premio ha un sapore diverso. L'elenco delle vincitrici del passato come Serena Williams, Lindsey Vonn, Simone Biles è davvero fonte di ispirazione. Alcune di loro le guardavo mentre crescevo, con altre ho gareggiato, e tutte hanno fatto progredire lo sport a modo loro. Se riuscissi a ispirare anche solo alcune persone allo stesso modo, per me significherebbe tutto. Questo premio è un promemoria per continuare a migliorarmi, rimanendo fedele a me stessa", ha detto Sabalenka.
Il Paris Saint-Germain ha vinto il premio di 'Squadra dell'anno' dopo una stagione storica culminata con la vittoria della Uefa Champions League, vinta in modo indimenticabile con uno schiacciante 5-0 sull'Inter a Monaco di Baviera. Il Psg era inoltre "rappresentato" ai Laureus Awards dalle nomination nelle categorie Sportsman (Ousmane Dembélé) e Breakthrough (Désiré Doué). Il Psg è diventata la quinta squadra di club di calcio a vincere un Laureus, dopo Manchester United (2000), Barcellona (2012), Bayern Monaco (2014, 2021) e Real Madrid (2025).
In Formula 1, Lando Norris ha conquistato il premio Rivelazione dell'anno, dopo aver vinto il campionato del mondo piloti. Rory McIlroy ha ricevuto il premio 'Ritorno dell'anno' dopo aver completato il Grande Slam in carriera, vincendo il Masters. Il giovane Lamine Yamal ha vinto il primo premio Laureus come 'Giovane sportivo dell'anno'. Chloe Kim ha ottenuto, invece, il premio per gli sport d'azione, mentre Gabriel Araújo è stato premiato come atleta paralimpico dell'anno. Il Laureus Sport for Good Award è stato assegnato all'organizzazione Fútbol Más, che utilizza il calcio per sostenere i giovani in tutto il mondo. Il premio Sporting Inspiration è stato assegnato a Toni Kroos, mentre il Lifetime Achievement Award (Premio alla carriera) è andato a Nadia Comaneci per la sua straordinaria carriera e il suo contributo allo sport. Un riconoscimento che è stato conferito a Comaneci 50 anni dopo il suo primo 10 perfetto nella ginnastica artistica alle Olimpiadi di Montreal 1976. Comaneci ha vinto tre medaglie d'oro ai Giochi del 1976 e altre due alle Olimpiadi di Mosca 1980. Nel 2000 è diventata membro fondatore della Laureus World Sports Academy e ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita del movimento Laureus, viaggiando in tutto il mondo per dare visibilità a progetti che sostengono comunità diverse, utilizzando lo sport per migliorare i risultati e le opportunità dei giovani a rischio. Nadia Comaneci è la 20esima atleta a ricevere il Laureus Lifetime Achievement Award e la prima ginnasta a essere premiata in questa speciale categoria.
Ecco l'elenco completo dei vincitori: Sportivo dell'anno, Carlos Alcaraz; Sportiva dell'anno, Aryna Sabalenka; Squadra dell'anno, Paris Saint-Germain; Rivelazione dell'anno, Lando Norris; Ritorno dell'anno, Rory McIlroy; Sportivo con disabilità dell'anno, Gabriel Araújo; Sport di azione, Chloe Kim; Giovane sportivo, Lamine Yamal; Premio per l'ispirazione sportiva, Toni Kroos; Premio alla carriera, Nadia Comaneci; Sport per il bene, Fútbol Mas.