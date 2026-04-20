Non solo Alcaraz: anche Sabalenka, Paris Saint-Germain, Norris e McIlroy premiati a Madrid

Oltre a Carlos Alcaraz, i grandi vincitori dei Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello Sport, sono stati Aryna Sabalenka, Paris Saint-Germain, Lando Norris e Rory McIlroy. Gli Oscar dello Sport si sono tenuti per il terzo anno consecutivo a Madrid, presso lo storico Palacio de Cibeles. Per la prima volta nella storia, la cerimonia è stata condotta da due atleti, stelle del tennis e dello sci freestyle, entrambi ex vincitori dei Laureus: Novak Djokovic e Eileen Gu. Aryna Sabalenka ha vinto il premio di 'Sportiva dell'anno', mantenendo il primo posto nel ranking per tutto il 2025 e vincendo importanti tornei, tra cui lo US Open. "Questo premio è davvero speciale per me. Onestamente è incredibile sentire accostare il mio nome a quello di così tante leggende. Essere riconosciuta dalla Laureus Academy significa molto, perché capisce quali sono i sacrifici per arrivare a ottenere certi traguardi. Per me non si tratta solo delle vittorie, ma di tutto ciò che c'è dietro. I momenti difficili, la pressione, la squadra, il lavoro di ogni singolo giorno. È per questo che questo premio ha un sapore diverso. L'elenco delle vincitrici del passato come Serena Williams, Lindsey Vonn, Simone Biles è davvero fonte di ispirazione. Alcune di loro le guardavo mentre crescevo, con altre ho gareggiato, e tutte hanno fatto progredire lo sport a modo loro. Se riuscissi a ispirare anche solo alcune persone allo stesso modo, per me significherebbe tutto. Questo premio è un promemoria per continuare a migliorarmi, rimanendo fedele a me stessa", ha detto Sabalenka.