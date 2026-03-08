Dynamo Camp scende in piazza: la mappa dell'evento in oltre 100 città italiane

Dynamo Camp offre programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità, con la missione di contribuire al loro diritto alla felicità. A Limestre (Pistoia), aperto nel 2007, inizialmente solo per bambini in autonomia dai genitori, già dal 2010 ha ideato e attivato programmi ad hoc per famiglie, con attenzione e attività dedicate a ognuno, con la consapevolezza che la grave malattia o disabilità di un figlio riguarda la vita di tutta la famiglia. Ogni membro della famiglia è coinvolto in attività specifiche, progettate ad hoc. Appena entrano a Dynamo, i genitori si dichiarano sorpresi di ricevere le stesse attenzioni dei loro figli, e di avere attività pensate per loro in autonomia dai figli. La prima cosa che ricevono all’ingresso è un badge con il proprio nome: questa attenzione, in base alle loro testimonianze, già li sorprende, di essere considerati per se stessi e non in quanto “genitori di”. Lo stesso accade a fratelli e sorelle. L’attenzione per i Sibling è tale che hanno anche programmi interamente dedicati a loro, sia nella minore che nella maggiore età, in questo secondo caso con il percorso Siblings Lit. Le famiglie sentono di ricevere attenzione e sviluppare consapevolezza del proprio valore e forza dal confronto e dalla relazione con altre famiglie.