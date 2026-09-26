1 di 29
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Il portiere dell'Atletico sbarca su OnlyFans

Lola Gallardo, capitano e leggenda dei Colchoneros al femminile, ha annunciato l'apertura di un profilo sulla piattaforma per adulti. I suoi contenuti però non saranno "hot"

26 Set 2026 - 07:45
29 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Il calcio femminile sta crescendo enormemente in popolarità, ed è un momento incredibilmente entusiasmante per far parte di questo mondo. C’è ancora molto lavoro da fare per avvicinare i tifosi alle giocatrici e alle storie che si celano dietro questo sport. È per questo che sono così entusiasta di entrare a far parte di OnlyFans.

La mia piattaforma offre un ulteriore spazio in cui i tifosi possono seguire il mio percorso durante tutta la stagione, conoscermi al di fuori del campo e connettersi con il mondo più ampio del calcio femminile. Offrirò uno sguardo sulla mia vita da giocatrice, con gli occhi puntati sulla Champions 2027/28.", queste le paroile di Lola Gallardo, portiere e leggenda dell'Ateltico Madrid femminile, che annunciano l'apertura di un account su OnlyFans. 

Ultime gallery

40
China Suarez

China risponde agli hater: "Icardi è l'uomo perfetto"

29

Il portiere dell'Atletico sbarca su OnlyFans

31
Loredana Adeyemi

Caso Diomande: arriva la replica alla moglie di Adeyemi

20

Tutti gli occhi per la fidanzata di Sinner, Laila incanta Milano

36
Larissa Iapichino

Iapichino modella per un giorno: "Non è il mio mondo..."

10

Iapichino modella per un giorno: "Non è il mio mondo..."

20

Martina Colombari: "Sex toys? Basta con questi tabù"

68

Okoye: "Dicono che sono il calciatore più bello del mondo". Sul flirt con Belen…

40
China Suarez

China risponde agli hater: "Icardi è l'uomo perfetto"

I più visti di Cover Girl

Okoye: "Dicono che sono il calciatore più bello del mondo". Sul flirt con Belen…

China Suarez

China risponde agli hater: "Icardi è l'uomo perfetto"

Larissa Iapichino

Iapichino modella per un giorno: "Non è il mio mondo..."

"Un giorno con Elisabetta Canalis": il sogno degli italiani diventa... realtà

Martina Colombari: "Sex toys? Basta con questi tabù"

Loredana Adeyemi

Caso Diomande: arriva la replica alla moglie di Adeyemi