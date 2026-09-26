Il portiere dell'Atletico sbarca su OnlyFans

"Il calcio femminile sta crescendo enormemente in popolarità, ed è un momento incredibilmente entusiasmante per far parte di questo mondo. C’è ancora molto lavoro da fare per avvicinare i tifosi alle giocatrici e alle storie che si celano dietro questo sport. È per questo che sono così entusiasta di entrare a far parte di OnlyFans.
La mia piattaforma offre un ulteriore spazio in cui i tifosi possono seguire il mio percorso durante tutta la stagione, conoscermi al di fuori del campo e connettersi con il mondo più ampio del calcio femminile. Offrirò uno sguardo sulla mia vita da giocatrice, con gli occhi puntati sulla Champions 2027/28.", queste le paroile di Lola Gallardo, portiere e leggenda dell'Ateltico Madrid femminile, che annunciano l'apertura di un account su OnlyFans.