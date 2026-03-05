Arriva “Gioco Sporco – Il Podcast”: disponibili le prime due puntate, Pistorius e Maradona
La fortunata serie tv di Italia 1 sui misteri dello sport sbarca su tutte le piattaforme audio
L’esordio nella primavera 2024, i passaggi in prima serata l’estate successiva, un libro, il premio Guirlande d'Honneur come miglior documentario sportivo al mondo nel 2024 e adesso Gioco Sporco diventa un podcast originale Mediaset. Da giovedì 5 marzo potete trovare i primi due episodi su tutte le piattaforme audio raccontati con la voce di Alberto Brandi. Si parte con “Oscar Pistorius: campione o killer?” e “Diego Armando Maradona: una morte sospetta”, due campioni, due miti che il destino ha fatto deragliare, in due modi diversi, verso un lato oscuro.
Le storie sono ancora attuali, hanno riflessi di cronaca e lasciano aperti interrogativi irrisolti. Rispetto alla versione televisiva ogni episodio del podcast è stato riscritto e adattato per l’occasione. Colonna portante restano le interviste esclusive, le testimonianze dirette e il prezioso recupero del materiale dall'archivio di SportMediaset, già presente nel format tv.
Preparatevi per un viaggio nel mistero, quando lo sport è lontano dai successi e piomba in una dimensione drammatica.
Prossima uscita giovedì 12 marzo: “Denis Bergamini, nulla è come sembra”
