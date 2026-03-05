Arriva “Gioco Sporco – Il Podcast”: disponibili le prime due puntate, Pistorius e Maradona

Le storie sono ancora attuali, hanno riflessi di cronaca e lasciano aperti interrogativi irrisolti. Rispetto alla versione televisiva ogni episodio del podcast è stato riscritto e adattato per l’occasione. Colonna portante restano le interviste esclusive, le testimonianze dirette e il prezioso recupero del materiale dall'archivio di SportMediaset, già presente nel format tv.