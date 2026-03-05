IL PODCAST

Arriva “Gioco Sporco – Il Podcast”: disponibili le prime due puntate, Pistorius e Maradona

La fortunata serie tv di Italia 1 sui misteri dello sport sbarca su tutte le piattaforme audio

05 Mar 2026 - 08:05
© sportmediaset

© sportmediaset

L’esordio nella primavera 2024, i passaggi in prima serata l’estate successiva, un libro, il premio Guirlande d'Honneur come miglior documentario sportivo al mondo nel 2024 e adesso Gioco Sporco diventa un podcast originale Mediaset. Da giovedì 5 marzo potete trovare i primi due episodi su tutte le piattaforme audio raccontati con la voce di Alberto Brandi. Si parte con “Oscar Pistorius: campione o killer?” e “Diego Armando Maradona: una morte sospetta”, due campioni, due miti che il destino ha fatto deragliare, in due modi diversi, verso un lato oscuro.

Le storie sono ancora attuali, hanno riflessi di cronaca e lasciano aperti interrogativi irrisolti. Rispetto alla versione televisiva ogni episodio del podcast è stato riscritto e adattato per l’occasione. Colonna portante restano le interviste esclusive, le testimonianze dirette e il prezioso recupero del materiale dall'archivio di SportMediaset, già presente nel format tv.

Preparatevi per un viaggio nel mistero, quando lo sport è lontano dai successi e piomba in una dimensione drammatica.

Prossima uscita giovedì 12 marzo: “Denis Bergamini, nulla è come sembra”

ASCOLTA I PRIMI DUE EPISODI: PISTORIUS E MARADONA

Hyperlink Libro https://www.sportmediaset.mediaset.it/gioco-sporco/gioco-sporco-la-serie-tv-diventa-un-libro-disponibile-ora_88397629-202402k.shtml

Premio https://www.sportmediaset.mediaset.it/gioco-sporco/gioco-sporco-vince-la-guirlande-d-honneur-2024-miglior-documentario-sportivo-al-mondo_90150258-202402k.shtml

ASCOLTA I PRIMI DUE EPISODI: PISTORIUS E MARADONA

Spotify - https://open.spotify.com/show/1VW5zRWd3Y5gaQGXw3dLEN?si=ApEpoNkxRk6FJgTJdz-7bg

Apple Podcast - https://podcasts.apple.com/it/podcast/gioco-sporco-il-podcast/id1881652621

Amazon Music - https://music.amazon.it/podcasts/e55176a5-93c3-4774-9b98-a108d110efa1/gioco-sporco-il-podcast

gioco sporco - i misteri dello sport

I più visti di Sportmediaset

Jessica Goicoechea illumina la Milano Fashion Week: che look per la ex di Bartra

Kehlani Webster, 

Trippier ancora al centro del gossip: beccato con l'influencer-modella

Camila Giorgi, nozze a sorpresa con l'ex allenatore

Sabalenka dal campo all'altare: Aryna ha detto "sì"

Paulo Dybala è diventato papà: è nata la figlia Gia a Roma

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

Notizie del giorno
Vedi tutti
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH
08:45
Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev
DICH SARRI SU MERCATO PER SITO 4/3 OK DICH
08:31
Sarri risponde a Lotito: "Io blocco le cessioni?!? Non ne sapevo niente…"
Pavlovic
08:26
Pavlovic: "Derby troppo importante. Scudetto, non è ancora finita. Cosa ho imparato da Allegri"
08:25
Lo sport sui giornali: la nostra rassegna
08:13
Mondiali 2026: vertice sulla sicurezza in Messico