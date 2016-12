World League, Final Six: l'Italia cade, Serbia in finale

16 luglio 2016

Il primo set è giocato punto a punto, fino a quando gli azzurri restano ordinati, poi gli attacchi di Kovacevic cominciano a fare la differenza e il 18-22 per i serbi sembra indirizzare il set in in quella direzione, ma la squadra di blengini reagisce, e complici gli errori degli avversari recupera chiudendo sul 25-23 con una schiacciata micidiale di Zaytsev.



Il secondo set sembra la fotocopia del primo, ma nel finale sono i serbi ad accelerare e con i servizi vincenti di Luburic riescono a pareggiare i conti (25-21). Il terzo set è quasi tutto a favore della Serbia, più determinata nei momenti chiave. Blengini butta nella mischia Sottile, ma non basta. Nel quarto parziale l'Italia si risveglia e comanda il gioco dal primo all'ultimo punto. In mezzo anche un rosso a Grbic per proteste. Si va così al tie-break ma nei momenti decisivi gli azzurri si spengono e finiscono per regalare punti ai serbi come in occasione della decisiva battuta di Vettori che finisce in rete per il definitivo 15-11. Alla fine all'Italia non bastano i 21 punti di Ivan Zaytsev, top scorer dell'incontro, per volare in finale. Domani alle 17.30 la sfida per il bronzo.