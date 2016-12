Volley, World League: Italia sconfitta, netto 3-0 per gli Usa

26 giugno 2016

Parte male l'Italia messa sotto dagli Stati Uniti, che nel primo set arrivano anche al massimo vantaggio sul 19-12, bravi poi gli azzurri a rientrare con Vettori, ma nel finale sono ancora gli americani trascinati da Anderson a chiudere, 25-22. Nel secondo parziale sono ancora gli Stati Uniti a dettare il ritmo con gli azzurri in difficoltà, Zaytsev non è lo stesso del match di ieri ma sbaglia parecchio e tutta la squadra ne risente, l'attacco di Jaeschke condanna la squadra di Blengini (25-23).



Bene, invece, l'Italia nel terzo set, si gioca punto a punto a Roma, Buti comincia a fare la differenza a muro, Vettori indovina gli attacchi, ma Christenson fa la fifferenza dall'altra parte smistando palloni importanti per gli attacchi degli Usa che conquistano due match point, il primo viene annullato ma sul secondo Smith è implacabile e chiude i conti, 25-23. Arriva così la seconda sconfitta per l'Italia nella World League e il quinto successo per gli Usa. La Final Six sarà tutta da conquistare nella terza fase che si giocherà in Iran a Teheran. Prossimo impegno la sfida contro l'Argentina del 1° luglio.