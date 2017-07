Volley, World Gran Prix Donne: rivincita Italia, Cina battuta

14 luglio 2017

Seconda vittoria di fila per l' Italia al World Gran Prix femminile di volley. Le azzurre vincono 3-0 (25-19, 25-22, 25-21) contro la Cina, vendicando il 3-1 dello scorso 7 luglio e dando continuità alla vittoria al tie break contro la Russia. Nei tre set, l'Italia parte sempre in leggero svantaggio, per poi firmare la rimonta e chiudere agevolmente i parziali. Con questa vittoria, le azzurre salgono a quota 5 in classifica nel Gruppo 1.

L'avvio non è esaltante: la Cina sorprende le azzurre, volando al primo tempo tecnico di sospensione avanti, arrivando addirittura fino ad avere un vantaggio di 4 punti 11 a 7. Bosetti e compagne, però, non si perdono d'animo e riescono ad arrivare fino al -1 e al 18-17. E' qui che l'Italia costruisce la vittoria nel set: parziale favorevole di 5-1 e primo set chiuso sul 25-19 in meno di mezz'ora. Al rientro in campo, l'Italia decide subito di partire forte, andando subito sul 6-8. Il doppio vantaggio resterà una costante fino al 16-16. A questo punto, inizia una fase del match da montagne russe, con le cinesi che ribaltano le sorti, andando sul 18-17. Le azzurre, ancora una volta, infliggono un parziale di 8-4, chiudendo il secondo set sul 25-22 e volando sul 2-0.



Nel terzo set, è stavolta l'Italia a condurre le operazioni all'alba del parziale, con un vantaggio costruito punto su punto che porta le azzurre sul 13-14. L'allungo è quello che porta le ragazze di Mazzanti sul 20-16. La distanza di 4 punti, nel terzo set, resterà tale: il 25-21 regala il secondo successo di fila dopo la vittoria al tie break contro la Russia. Sugli scudi Egonu e Folie, attente in difesa e capaci di costruire un muro invalicabile per le avversarie. Con questo 3-0 alla Cina, l'Italia vendica la sconfitta per 3-1 dello scorso 7 luglio e sale a quota 5 punti in classifica, agganciando proprio le rivali. La prossima sfida, per le azzurre, è fissata per domani: match non facile, visto che dovranno affrontare gli Stati Uniti, capolista del Gruppo 1 con 11 punti, frutto di 4 vittorie. Di queste, una è arrivata al tie break contro la Russia; un'altra, invece, è stata ottenuta, per 3-0, proprio contro l'Italia lo scorso 8 luglio.