Volley, playoff SuperLega: vincono Trento e Modena

Fattore campo rispettato in gara 1 delle semifinali della SuperLega di volley. Trentino piega 3-1 Perugia con il punteggio di 29-31, 25-18, 25-23, 25-18. Modena vola sul 2-0, si fa rimontare ma alla fine riesce a piegare Latina al tie-break: al PalaSport Panini finisce 25-22, 25-14, 21-25, 22-25, 15-12 per i padroni di casa. Le quattro semifinaliste torneranno in campo martedì prossimo per gara 2.