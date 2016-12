Volley, playoff: Piacenza elimina Busto, Trento ok

Busto Arsizio si inchina e Piacenza vola in semifinale. E' questo l'ultimo verdetto dei quarti dei playoff di A1 femminile dove la Rebecchi Nordmeccanica, dopo aver perso in casa e vinto fuori, fa valere il fattore campo in gara-3 e supera la Unendo Yamamay 3-1 (28-26, 25-19, 15-25, 25-18): adesso affronterà Novara . Tra gli uomini, invece, Trento parte col piede giusto e in gara-1 batte senza problemi Molfetta in tre set: 25-13, 25-20, 25-20.

E' grande festa alla PalaBanca dove le padrone di casa, nonostante la sconfitta all'esordio, trovano la seconda vittoria consecutiva nei quarti e ribaltano così Busto Arsizio, che paga i tanti impegni stagionali: straordinario il percorso delle Farfalle in Champions, conclusosi col secondo posto alle Final Four di Stettino. Niente da fare però nei playoff Scudetto, dove affondano sotto i colpi delle scatenate Sorokaite (23) e Di Iulio (18): non bastano alle ospiti i 18 punti - con 6 muri - della Havelkova. Primo set combattutissimo che si decide ai vantaggi, poi Piacenza mette il turbo, Busto prova a reagire ma nel quarto le ragazze di Gaspari mettono il punto esclamativo.

Ben diversa la gara al PalaTrento dove gli uomini di Stoytchev provano a dimenticare l'amarissima finale di 4 giorni fa di Coppa Cev, persa al Golden Set contro la Dinamo Mosca, e mettono il primo mattoncino nella loro corsa Scudetto, che li vede testa di serie numero uno. Birarelli e soci mantengono dunque l'imbattibilità stagionale in campionato del loro Palazzo, grazie soprattutto alla prova super di Martin Nemec: l'opposto slovacco è l'Mvp, con 16 punti (il 50% in attacco e 4 ace). L'Exprivia, all'esordio assoluto nei playoff, se vuole restare in corsa dovrà vendicarsi tra le mura amiche, dove quest'anno ha già battuto Trento in regular season.