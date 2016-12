Volley, Mondiale per club: Trento vince ancora, semifinale a un passo

20 ottobre 2016

Semifinale a un passo per Trento al Mondiale per club di volley in corso a Betim, in Brasile. Nella seconda giornata della Pool B, la Diatec si sbarazza in quattro set degli argentini del Bolivar e bissa così il successo ottenuto all'esordio contro i padroni di casa del Minas: 25-18, 23-25, 25-17, 25-19 il punteggio per la squadra di Lorenzetti, che nell'ultimo match dovrà vincere due set contro il San Juan per essere sicura della qualificazione.