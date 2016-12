Volley, Champions donne: impresa Casalmaggiore, Eczacibasi ko

27 ottobre 2015

Comincia nel migliore dei modi l'avventura nella Campions League femminile di volley della Pomì Casalmaggiore . La formazione allenata da coach Barbolini si è imposta infatti in 5 set (25-22, 25-18, 13-25, 25-27, 15-11) in Turchia contro le campionesse d'Europa in carica dell' Eczacibasi . Match emozionante quello del Buhran Felek di Istanbul con la Pomì, avanti 2-0, che viene rimontata riuscendo però ad imporsi nel quinto set.

Le campionesse italiane, fresche vincitrici della Supercoppa, fanno il loro esordio nella Pool C sul difficilissimo campo dell'Eczacibasi, detentrici in carica del titolo Europeo. La Pomì parte col piede sull'acceleratore conquistando con apparente facilità i primi due set. Il terzo però viene dominato dalle turche, allenate da coach Giovanni Caprara.



La Pomì si rialza nel quarto parziale e colleziona 3 match ball, annullati però dalle campionesse d'Europa che chiudono sul 27-25. Si va così al tie-break: Valentina Tirozzi prende per mano le compagne e le trascina al successo per 15-11. Top scorer dell'incontro è Tijana Boskovic dell'Eczacibasi con 26 punti mentre per la Pomì sono 22 quelli di Margareta Anna Kozuch. Primi due punti nella Pool C di Champions League per Casalmaggiore che l'11 novembre tornerà in campo nel secondo turno (casalingo) contro le polacche del Chemik Police.