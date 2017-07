Italvolley: Zaytsev escluso dagli Europei, decisione definitiva

20 luglio 2017

L' Italvolley non potrà contare su Ivan Zaytsev al prossimo Europeo. Lo schiacciatore e opposto azzurro è stato escluso dalla lista dei convocati per il caso legato all'utilizzo di un paio di scarpe diverso da quelle dello sponsor tecnico della Fipav. A comunicare la decisione è stato il ct Blengini : "E' evidente e inevitabile che Ivan non possa rientrare in gruppo con l'obiettivo di tutelare la squadra. Spero possa rientrare in futuro".

Mentre in molti aspettavano e auspicavano a un dietrofront, è arrivata la rottura tra le parti. "Per quest'estate non ci sono le condizioni per cui Ivan possa rientrare in gruppo - ha spiegato il ct Blengini -. L'obiettivo primario è di tutelare la squadra e il lavoro svolto, ma mi auguro che risolto il problema l'atleta possa in futuro essere nuovamente a disposizione della Selezione Nazionale".



L'Italvolley quindi proseguirà la preparazione al prossimo Europeo senza una delle sue stelle. L'esclusione questa volta è definitiva dopo la prima convocazione revocata e l'inserimento nei panni di mediatore del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Al centro della contesa il fornitore tecnico personale di Zaytsev differente rispetto a quello della Federazione. Una mediazione che non ha portato al lieto fine.