Us Open, Vinci: "Serena, scusami". Pennetta: "Questa finale vale tutto" La tarantina: "Non ci avrei scommesso". La brindisina: "E' incredibile, è un premio al lavoro, alla carriera, a tutti questi anni di grandissimo tennis". Finale in diretta alle 21 sui canali 372-373 di Premium (Eurosport)

11 settembre 2015

Dopo la vittoria con la Halep, Flavia Penneta è incredula e galvanizzata. "E' incredibile. Non pensavo che sarei arrivata così lontano nel torneo - ha spiegato - . Questa finale vale tutto". "Per me è un premio al lavoro, alla carriera, a tutti questi anni di grandissimo tennis", ha proseguito. Le fa eco Roberta Vinci dopo il miracolo con Serena Williams: "Ho solo pensato: metti la palla in campo e corri! Scusatemi ma oggi era la mia giornata!". La finale verrà trasmessa in diretta, oggi alle 21, sui canali 372-373 del digitale terrestre, su Eurosport (pacchetto Premium).



LE PAROLE DI FLAVIA "Ho provato a giocare ogni partita al meglio, senza pensare troppo al tabellone e giocando partita per partita - ha aggiunto la brindisina -. In campo mi sono concentrata su quello che dovevo fare, sono molto felice. Non mi piace fare classifiche, ma credo che questa sia stata una delle mie partite più belle della carriera. Quando ero piccola sognavo di giocare gli Internazionali d'Italia, non ho mai pensato di vincere un torneo in particolare o di arrivare chissà dove in classifica mondiale".

LE DICHIARAZIONI DI ROBERTA "Ero data a 300 dai bookmakers? Non lo sapevo ma non avrei scommesso un dollaro su di me", ha scherzato alla fine del match la Vinci, visibilmente felice per l'impresa con la Williams. "E' il più bel giorno della mia vita", ha aggiunto. "Scusami Serena, chiedo scusa agli americani ma oggi era la mia giornata", ha continuato, riferendosi al fatto di aver mandato in fumo il sogno della Williams di completare il Grande Slam. "Cosa renderà reale questo momento? "Fammi un'altra domanda - ha poi proseguto Roberta -. Sono orgogliosa di me stessa e ringrazio il mio allenatore, sono veramente felice di questo momento".

VINCI, LACRIME DI GIOIA

LA VINCI SFIDA IL PUBBLICO Al termine dello scambio più bello e spettacolare del match, durante il terzo set sul 3 a 3, Roberta Vinci conquista il punto che probabilmente è quello della svolta. E in uno slancio di entusiasmo per la splendida volée smorzata a rete che lascia di stucco Serena Williams si lascia andare col pubblico: "E ora applaudite me, cazzo!", esplode, alzando le braccia a chiamando gli applausi. Poco prima Serena si era lasciata andare a sua vola ad uno show nel tentaivo di scuotersi e di mettere pressione all'avversaria. Ma senza successo.

