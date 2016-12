Us Open, urna benevola per gli azzurri

27 agosto 2015

Effettuato il sorteggio dei due tabelloni maschile e femminile degli Us Open 2015, ultimo Slam della stagione, al via lunedì 31 agosto. In campo maschile ostacolo più duro per Bolelli, che pesca il belga Goffin. Seppi-qualificato, Fognini-Johnson, Lorenzi-Vesely e Cecchinato-Fish. Tra le donne, una qualificata per la Errani, poi Pennetta-Gajdosova, Schiavone-Wickmayer, Giorgi-Larsson, Vinci-King e Knapp-Tomljanovic.