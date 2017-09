US Open femminile: la regina è Stephens

9 settembre 2017

Doveva essere una finale combattuta ma la Keys conosciuta in semifinale non si è mai presentata sul campo per la finalissima degli Us Open 2017. A vincere è stata la Stephens in un match dominato sia fisicamente che tecnicamente. Un parziale di 2 set a 0 (6-3, 6-0) che non lascia spazio a repliche. La tennista della Florida ha giocato una partita perfetta contro un'avversaria spesso in difficoltà, anche dal punto di vista mentale.