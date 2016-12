Tennis, virus intestinale mette ko Federer: slitta il rientro

25 marzo 2016

Niente rientro in campo per Roger Federer a quasi due mesi dall'intervento in artroscopia al menisco del ginocchio infortunatosi in Australia. Il campione svizzero, che doveva debuttare al torneo di Miami contro l'argentino Juan Martin Del Potro, è stato costretto a dare forfait a poche ore dal match per via di un virus intestinale. Il ritorno in campo dell'ex numero 1 al mondo slitta così al torneo di Montecarlo (10-17 aprile).