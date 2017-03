Tennis, impresa di Fognini con Tsonga a Indian Wells

12 marzo 2017

Fabio Fognini torna grande protagonista a Indian Wells, primo torneo Masters 1000 della stagione, dove piega Jo-Wilfried Tsonga, numero 8 della classifica mondiale Atp. Il 29enne ligure, scivolato al numero 43, ha vinto il match di secondo turno per 7-6, 3-6, 6-4 dopo due ore e mezza di battaglia. Per Fognini si tratta del primo successo in quattro sfide con il 31enne francese, che arrivava in California dopo i successi di Rotterdam e Marsiglia.