Serena e la sconfitta più pesante in carriera: "Era appena stato rilasciato l'assassino di mia sorella"

17/08/2018

Aveva destato grande scalpore la sconfitta di Serena Williams a fine luglio nel torneo di San José contro la britannica Johanna Konta: un 6-1, 6-0 in soli 52 minuti per quella che è stata la peggior prestazione in carriera. A distanza di un paio di settimane è stata la stessa americana a spiegare il motivo del clamoroso ko, che nulla ha a che fare con il rientro post-gravidanza. Dieci minuti prima di scendere in campo, la 36enne ex numero 1 al mondo era venuta a sapere su Instagram che l'assassino della sorella Yetunde Price, uccisa in uno scontro a fuoco, era stato rilasciato sulla parola. "Non riuscivo a togliermelo dalla mente - ha spiegato al Time - E' stata dura perché pensavo ai suoi tre figli, a quanto significhino per me e a quanto gli voglio bene".