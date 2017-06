Federer promette battaglia: "Niente più pause, darò il massimo"

13 giugno 2017

Il decimo titolo al Roland Garros di Nadal e la sua voglia di tornare il numero 1 hanno "risvegliato" la fame di campo di Roger Federer . " Ora non ci saranno più pause - ha spiegato lo svizzero -. Ne ho fatte abbastanza. In questo momento sono il campione mondiale degli allenamenti e non è quello che voglio essere". "Voglio essere un campione sul campo, quindi a cominciare da Stoccarda ho intenzione di giocare per tutto il resto della stagione ", ha aggiunto.

Dopo aver saltato tutta la stagione sulla terra rossa, Re Roger si prepara dunque ad affrontare al massimo la seconda parte dell'anno. "Sono rimasto terribilmente sorpreso di aver vinto gli Australian Open e poi anche Indian Wells e Miami - ha spiegato -. E penso che il fatto che Rafa abbia vinto al Roland Garros sia molto meno sorprendente visto che ci era riuscito già nove volte in passato... Ero convinto che avrebbe dominato la stagione sulla terra come ai vecchi tempi". In questa seconda parte della stagione in palio c'è la vetta Atp. E Federer non dà nulla per scontato: "Rafa è in ottima posizione per chiudere l'anno al numero uno. Per lui è solo questione di evitare gli infortuni. Per me si tratta invece di ritrovare la strada della vittoria come l'ho lasciata a Miami". "Sono convinto che un sacco di ragazzi cominceranno a dare il meglio in questa seconda parte dell'anno - ha concluso il campione svizzero -. Murray, Djokovic, Nishikori, Raonic, Zverev e Kyrgios. Daremo tutti il massimo e sarà un finale di stagione epico".