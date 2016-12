Dal New York Times a Renzi, il mondo celebra Vinci e Pennetta

11 settembre 2015

Gli Us Open si tingono d'azzurro grazie a Roberta Vinci e Flavia Pennetta. E dai media americani a Matteo Renzi il mondo intero celebra le imprese delle tue campionesse italiane sul cemento di Flushing Meadows. "Meravigliose Flavia e Roberta", scrive il premier italiano su Twitter. "La Vittoria della Vinci è una delle più grandi sorprese della storia del tennis", titola invece il New York Times. Ma al coro di esaltazione si aggiungono anche molti volti noti dello sport, della musica, della politica e dello spettacolo. Da Del Piero ad Allegri, passando per Criscito, Matteo Manassero e Marco Mengoni.