Australian Open: sorteggio amaro per Fognini, Vinci e Giorgi Federer torna contro un qualificato, per Serena Williams subito la Bencic

13 gennaio 2017

Sorteggio agrodolce per gli 8 italiani al via degli Australian Open (16-29 gennaio), prima prova stagiona dello Slam. Sfortunati Fognini (contro Feliciano Lopez), Giorgi (opposta alla Bacsinszky) e Vinci (la statunitense VandeWeghe). Gli altri: Seppi-Mathieu, Lorenzi-Duckworth, Errari-Ozaki, Knapp-Hsieh e Schiavone-qualificata. Federer rientra contro un qualificato, esordio da brivido per Serena Williams con la svizzera Bencic.

Dei tre azzurri al via, la palma di più sfortunato spetta senza dubbio a Fabio Fognini. Il ligure ha pescato lo spagnolo Feliciano Lopez, numero 28 al mondo, con cui ha perso entrambi i precedenti. Paolo Lorenzi, invece, se la vedrà con un tennista di casa, James Duckworth, numero 105 Atp: al senese l'unico precedente. Un veterano francese, invece, sul cammino di Andreas Seppi: Paul-Henri Mathieu, numero 75 del ranking mondiale: il 35enne di Strasburgo conduce per 4-2 nei testa a testa, ma l’altoatesino si è aggiudicato gli ultimi due confronti.



Il numero 1 al mondo Andy Murray inizia la sua corsa contro l'ucraino Illya Marchenko. Più insidio lo scoglio per Novak Djokovic: lo spagnolo Fernando Verdasco al primo turno è un avversario da prendere con le molle.



In campo femminile sono cinque le azzurre ai nastri di partenza. Roberta Vinci, numero 15 del tabellone, ha pescato la statunitense CoCo VandeWeghe, numero 38 al mondo, a suo agio sulle superfici rapide: 2-1 per l'americana i precedenti. Più sfortunata Camila Giorgi: la svizzera Timea Bacsinszky, numero 15 del ranking mondiale e dodicesima testa di serie, è davvero un osso duro. Può sorridere Sara Errani, opposta alla giapponese Risa Ozaki, alla sua prima partecipazione al tabellone principale di un Major. Match alla portata per Karin Knapp contro la cinese di Taipei Su-Wei Hsieh, numero 88 Wta. Francesca Schiavone, alla 65esima partecipazione ad un Major, debutterà contro una qualificata in quello che la sua 16a e ultima apparizione in Australia.



Inizio di fuoco per Serena Williams: l'ex numero 1 al mondo si troverà subito di fronte Belinda Bencic e poi eventualmente al secondo turno la ceca Lucie Safarova. Meno tosto, ma comunque difficile, anche il tabellone della numero uno del mondo, Angelique Kerber (debutto con la Tsurenko), che nei quarti potrebbe trovare Garbine Muguruza.

IL SORTEGGIO DEGLI ITALIANI Tabellone maschile

Paolo Lorenzi c. James Duckworth (AUS)

Andreas Seppi c. Paul-Henri Mathieu (FRA)

Fabio Fognini c. (28) Feliciano Lopez (ESP)



Tabellone femminile

(15) Roberta Vinci c. CoCo VandeWeghe (USA)

Francesca Schiavone c. qualificata

Camila Giorgi c. (12) Timea Bacsinszky (SUI)

Karin Knapp c. Su-Wei Hsieh (TPE)

Sara Errani c. Risa Ozaki (JPN)

