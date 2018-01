Australian Open: Nadal ok, Dimitrov avanza col fiatone

17 gennaio 2018

Rafa Nadal, senza troppi problemi, avanza al terzo turno degli Australian Open. Lo spagnolo, numero uno del mondo e prima testa di serie del tabellone, ha avuto la meglio in tre set dell’argentino Leonardo Mayer (6-3, 6-4, 7-6). Prossimo avversario di Nadal sarà Damir Dzumhur. “È una vittoria importante per me contro un avversario difficile - ha detto Nadal al termine del match con Mayer - perché Leonardo colpisce la palla in modo molto forte. Ho dovuto giocare ottimi colpi nel tie-break. Leonardo era un avversario molto pericoloso. Voglio restare qui il più a lungo possibile”.



Incredibile sorpresa la maratona che ha visto protagonista il bulgaro Grigor Dimitrov contro l’americano Mackenzie McDonald, 22enne e numero 186 del mondo che ha costretto il numero 3 fino al quinto set, disputando una splendida partita. Un match durato 3 ore e 25 minuti e che ha visto l’americano sugli scudi nel primo e nel quarto set (chiuso a zero), per poi cedere soltanto nel finale (4-6, 6-2, 6-4, 0-6, 8-6). Nel prossimo turno Dimitrov affronterà Rublev, che ha battuto in quattro set Baghdatis (6-4, 6-7, 6-4, 6-2).



Un risultato che sorprende, come quello che ha visto vincere Jo-Wilfried Tsonga in cinque set contro il giovane canadese Denis Shapovalov (3-6, 6-3, 1-6, 7-6, 7-5). Per Tsonga il prossimo avversario sarà l’australiano Nick Kyrgios che ha superato in tre set (7-5, 6-4, 7-6) il serbo Troicki. Una vera maratona è stata quella che ha premiato Karlovic contro Sugita (7-6, 6-7, 7-5, 4-6, 12-10). Eliminat Pablo Cuevas, costretto a cedere ad Harrison (6-4, 7-6, 6-4) che sulla sua strada ora troverà Marin Cilic, numero 6 del mondo che ha eliminato Sousa senza tanti problemi in tre set (6-1, 7-5, 6-2). Carreno Busta, testa di serie numero 10, ha avuto la meglio senza forzare troppo su Gilles Simon, sotto di un set e mezzo (6-2, 3-0) prima di dare forfait.



Per quanto riguarda le donne, accede al terzo turno con qualche difficoltà Elina Svitolina (numero 4 del mondo) costretta al terzo set dalla Siniakova (4-6, 6-2, 6-1), così come Caroline Wozniacki (numero due Wta) ha dovuto cedere un set prima di rimontare e vincere (3-6, 6-2, 7-5) contro la Fett. Non liscio neanche il passaggio del turno della Ostapenko (numero 7 del mondo), anche lei costretta al terzo set dalla Duan (6-3, 3-6, 6-4). Fuori la svizzera Belinda Bencic, che aveva eliminato Venus Williams all’esordio: battuta dalla thailandese Lukasika Kumkhum (6-1, 6-3).