Australian Open 2018, il tabellone: Djokovic dalla parte di Federer Fognini con Zeballos, Fabbiano pesca Zverev. Vinci fuori nelle qualificazioni

11 gennaio 2018

Sorteggiato il tabellone degli Australian Open 2018, il primo Slam dell'anno che si svolgerà a Melbourne dal 15 al 28 gennaio. La testa di serie numero uno, Rafa Nadal, debutterà contro il dominicao Victor Estrella Burgos. Federer sfiderà Aljaz Bedene, in una parte di tabellone che vede anche la presenza di Novak Djokovic: il serbo e lo svizzero potrebbero trovarsi di fronte in semifinale. Italiani: sorteggio durissimo per Fabbiano, contro A. Zverev.



Il campione in carica dalla parte del rientrante: Roger Federer, vincitore dell'edizione 2017, è stato sorteggiato dalla stessa parte di Novak Djokovic, al rientro dopo l'infortunio al gomito e attualmente al numero 14 del seeding e che debutterà con l'americano Donald Young.



Il percorso di Rafa Nadal, attualmente numero 1 del mondo, prevede Estrella Burgos al primo turno e potenzialmente: Leonardo Mayer al secondo, Damir Dzumhur al terzo e John Isner al quarto. Dalla parte di Nadal c'è Grigor Dimitrov.



I migliori incontri al primo turno: Tiafoe v Del Potro, Querrey v F Lopez, Berdych v De Minaur,

Ferrer v Rublev, Tsitsipas v Shapovalov, Djokovic v Young, M Zverev v Chung.



La proiezione dei quarti di finale maschili:

Nadal v Cilic

Dimitrov v Sock

Thiem v Zverev

Goffin v Federer



In campo femminile, dove non ci sarà Serena Williams, debutto tosto per la sorella Venus, che trova di fronte Belinda Bencic e nella sua parte di tabellone ha anche la vincitrice degli US Open, Sloane Stephens. La numero uno del mondo Simona Halep è invece nella stessa metà di Garbine Muguruza, che rischia di dover affrontare Maria Sharapova e Angelique Kerber.



La proiezione dei quarti di finale femminili:

Halep v Ka Pliskova

Muguruza v Garcia

Venus v Svitolina

Ostapenko v Wozniacki

ITALIANI: FOGNINI CON ZEBALLOS, SCHIAVONE PESCA OSTAPENKO Sono quattro - in attesa della conclusione delle qualificazioni - i tennisti italiani al via nel tabellone principale degli Australian Open maschili. Senza ombra di dubbio l'esordio più complicato è quello che il sorteggio ha riservato a Thomas Fabbiano, numero 73 Atp, alla seconda partecipazione al Major australiano dopo aver superato le qualificazioni nella passata edizione: il 28enne pugliese di San Giorgio Jonico è stato abbinato subito al tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e del tabellone, leader dei Next Gen, sfida inedita fin qui nel circuito.



Testa di serie anche per Paolo Lorenzi, numero 45 del ranking mondiale: il 36enne senese sarà opposto infatti al bosniaco Damir Dzumhur, numero 30 Atp e 28 del seeding. L'argentino Horacio Zeballos, numero 66 Atp, è l'avversario d`esordio per Fabio Fognini, numero 27 del ranking mondiale e 25esima testa di serie. Per Andreas Seppi invece, numero 87 Atp, il primo ostacolo è rappresentato dal francese Corentin Moutet, numero 155 del ranking mondiale.



Due le azzurre in gara nel tabellone principale degli Australian Open femminili. Francesca Schiavone, alla 69esima partecipazione ad un Major, numero 96 del ranking mondiale, debutto di fuoco contro la lettone Jelena Ostapenko, 20 anni, numero 7 Wta e settima testa di serie. Camila Giorgi, numero 100 del ranking mondiale ma brillante protagonista questa settimana nel Premier di Bisbane è stata sorteggiata al primo turno contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

QUALIFICAZIONI: ERRANI AVANTI, VINCI SUBITO ELIMINATA Sara Errani, diciannovesima testa di serie, ha superato il primo turno delle qualificazioni femminili degli Australian Open, in programma dal 15 al 28 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Subito fuori, invece, Roberta Vinci, Deborah Chiesa, Georgia Brescia e Jasmine Paolini.

IL TABELLONE MASCHILE [1] Rafael Nadal – Victor Estrella Burgos

Nicolas Jarry – Leonardo Mayer

John Millman – Borna Coric

Paolo Lorenzi – [28] Damir Dzumhur



[24] Diego Schwartzman – Dusan Lajovic

Qualifier – Qualifier

Alexandr Dolgopolov – Andreas Haider-Maurer

Matthew Ebden – [16] John Isner



[10] Pablo Carreno Busta – [WC] Jason Kubler

Gilles Simon – Marius Copil

Qualifier – Malek Jaziri

Federico Delbonis – [23] Gilles Muller



[31] Pablo Cuevas – Mikhail Youzhny

Dudi Sela – Ryan Harrison

Qualifier – Joao Sousa

Yen-Hsun Lu – [6] Marin Cilic



[3] Grigor Dimitrov – Qualifier

Qualifier – Qualifier

Marcos Baghdatis – Qualifier

David Ferrer – [30] Andrey Rublev



[17] Nick Kyrgios – Rogerio Dutra Silva

Viktor Trocki – [WC] Alex Bolt

Stefanos Tsitsipas – Denis Shapovalov

Qualifier – [15] Jo-Wilfried Tsonga



[11] Kevin Anderson – Kyle Edmund

Pierre-Hugues Herbert – Denis Istomin

Gerald Melzer – Nikolas Basilashvili

Qualifier – [18] Lucas Pouille



[27] Philipp Kohlschreiber – Yoshihito Nishioka

Andreas Seppi – [WC] Corentin Moutet

Ivo Karlovic – Laslo Djere

Yuichi Sugita – [8] Jack Sock



[5] Dominic Thiem – Guido Pella

Steve Johnson – Qualifier

Qualifier – Jiri Vesely

Filip Krajinovic – [26] Adrien Mannarino



[20] Roberto Bautista Agut – Fernando Verdasco

Cedrik-Marcel Stebe – Maximilian Marterer

Jeremy Chardy – Tennys Sandgren

Ricardas Berankis – [9] Stan Wawrinka



[14] Novak Djokovic – Donald Young

Gael Monfils – Qualifier

[WC] Tim Smyczek – [WC] Alexei Popyrin

Jared Donaldson – [21] Albert Ramos-Vinolas



[32] Mischa Zverev – Hyeon Chung

[WC] Thanasi Kokkinakis – Daniil Medvedev

Mikhail Kukushkin – Peter Gojowczyk

Thomas Fabbiano – [4] Alexander Zverev



[7] David Goffin – Qualifier

Julien Benneteau – Taro Daniel

Evgeny Donskoy – Florian Mayer

Horacio Zeballos – [25] Fabio Fognini



[19] Tomas Berdych – [WC] Alex De Minaur

Guillermo Garcia-Lopez – Benoit Paire

Karen Khachanov – Qualifier

Frances Tiafoe – [12] Juan Martin Del Potro



[13] Sam Querrey – Feliciano Lopez

Radu Albot – Marton Fucsovics

Nicolas Kicker – Jordan Thompson

Lukas Lacko – [22] Milos Raonic



[29] Richard Gasquet – Blaz Kavcic

Qualifier – Robin Haase

[WC] Soonwoo Kwon – Jan-Lennard Struff

Aljaz Bedene – [2] Roger Federer

IL TABELLONE FEMMINILE [1] Simona Halep – Destance Aiava

Eugenie Bouchard – Oceana Dodin

Lauren Davis – Jana Cepalova

Andrea Petkovic – Petra Kvitova [27]



Ashleigh Barty [18] – Aryna Sabalenka

Camila Giorgi – Qualificata

Naomi Osaka – Krisina Kucova

Ons Jabeur – Elena Vesnina [6]



Johanna Konta – Madison Brengle

Qualificata – Margarita Gasparyan

Laura Arruabarrena – Richel Hogenkamp

Kristie Ahn – Barbora Strycova [20]



Lucie Safarova [29] – Ajia Tomljanovic

Sorana Cirstea – Zarin Diyas

Lizette Cambrea – Beatriz Haddad Maia

Veronia Capede Royg – Karolina Pliskova [6]



Garbine Muguruza [3] – Jessika Ponchet

Su-Wei Hsieh – Qualificata

Natalia Vikhlyantseva – Lesia Tsurenko

Kristyna Pliskova – Agnieszka Radwanska [26]



Angelique Kerber – Anna-Lena Friedsam

Nao Hibino – Donna Vekic

Tatjana Maria – Maria Sharapova

Varvara Lepchenko – Anastasia Sevastova [14]



Kristina Mladenovic [11] – Ana Bogdan

Yulia Putintseva – Heather Watson

Polona Hercog – Ekaterina Alexandrova

Qiang Wang – Madison Keys [17]



Mirjana Lucic-Baroni [28] – Shelby Rogers

Christina McHale – Aliaksandra Sasnovich

Kurumi Nara – Marketa Vondrousova

Carina Witthoeft – Carolina Garcia [8]







PARTE BASSA



Venus Williams [5] – Belinda Bencic

Qualificata – Joahnna Larsson

Alison Van Uytavanck – Petra Martic

Irina Camelia Begu – Ekaterina Makarova [31]



Daria Gavrilova [23] – Qualificata

Qualificata – Elise Mertens

Alize Cornet – Xinyu Wang

Julia Goerges [12] – Sofia Kenini



Sloane Stephens [13]- Shuai Zhang

Qualificata – Pauline Parmentier

Jennifer Brady – Magda Linette

Qualificata – Daria Kasatkina [22]



Shuai Peng [25] – Qualificata

Jaimee Fourlis – Olivia Rogowska

Maria Sakkari – Katerina Siniakova

Qualificata – Elina Svitolina [4]



Jelena Ostapenko [7] – Francesca Schiavone

Ying-Ying Duan – Mariana Dunque-Marino

Monica Niculescu – Mona Barthel

Aleksandra Krunic – Anett Kontaveit [32]



Dominika Cibulkva [24] – Kaia Kanepi

Samantha Stosur – Monica Puig

Carla Suarez Navarro – Qualificata

Timea Babos – CoCo Vandeweghe [10]



Anastasia Pavlychenkova [15] – Katerya Kozlova

Qualificata – Kateryna Bondarenko

Kirsten Flipkens – Alison Riske

Taylor Townsend – Magdalena Rybarikova [19]



Kiki Bertens [30] – Catherine Bellis

Nicola Gibbs – Qualificata

Jana Fett – Misa Eguchi

Mihaela Buzarnescu – Caroline Wozniacki [2]

