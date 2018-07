Atp Madrid, Nadal eliminato nei quarti da Thiem dopo il record

11 maggio 2018

Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Rafa Nadal al 'Mutua Madrid Open', quarto Atp Masters 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa della Caja Magica. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e campione in carica, è stato battuto dall'austriaco Dominic Thiem, numero 7 del ranking Atp e quinta testa di serie, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 56 minuti. Il maiorchino aveva stabilito il nuovo record di set consecutivi vinti: cinquanta.