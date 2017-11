Atp Finals: Dimitrov vince e vola in semifinale, Thiem avanti a fatica

15 novembre 2017

Nel primo match del pomeriggio nel gruppo Sampras Dimitrov travolge il giovane belga Goffin con un secco 6-0, 6-2 in solo un'ora e 13 minuti di gioco con il bulgaro che domina per tutto il match volando così in semifinale nel suo primo Masters della carriera, dopo la vittoria all'esordio contro Thiem. Il numero sei del mondo sta vivendo la sua miglior stagione e contro un Goffin che non ha ancora risolto i soliti guai al ginocchio sinistro ha vita facile. Impietose le statistiche della partita (il bulgaro ha chiuso con l'85% di punti sulla prima contro il 20% raccolto con la seconda dal belga, che ha aggiunto anche 5 doppi falli a fronte di soli due aces) che rispecchiano l'andamento di un match in cui il belga non è praticamente sceso in campo. Goffin che ha totalizzato solo 38 punti totali contro i 66 di Dimitrov sembra già essere concentrato per la Coppa Davis della prossima settimana con il suo Belgio, ma venerdì si giocherà lo spareggio per il secondo posto con Thiem.



Nella seconda partita della serata sempre nello stesso gruppo infatti Thiem batte in tre set molto combattuti il debuttante spagnolo Carreno Busta che ha preso il posto dell'infortunato Nadal ma vede già svanire il sogno delle semifinali. Il primo set è vinto senza problemi dall'austriaco con un facile 6-3. Thiem in un inizio molto equilibrato riesce a strappare il servizio allo spagnolo sul 2-2 e un altro sul 5-3 chiudendo il set. Il gioco di palleggio dal fondo è più solido dello spagnolo che in questa prima mezz'ora è stato troppo falloso. Nel secondo set parte meglio Carreno Busta che piazza il suo primo break andando su un quasi inaspettato 2-1 con Thiem che non trova più il campo calando molto rispetto al primo set. Lo spagnolo tiene a fatica il servizio ma alla fine brekka un'altra volta il numero quattro del mondo chiudendo il set sul 6-3. L'austriaco continua a fare errori e Carreno ne approfitta rimandando tutto nell'ultimo e decisivo set. Lo spagnolo però perde subito il servizio nel game più importante con Theim che va subito avanti 2-0. Arriva però il controbreak di Carreno che rimette in parità sul 3-3 la sfida dopo un game in cui l'austriaco era avanti 40-15 ma si fa recuperare da quattro punti consecutivi dello spagnolo. Il debuttante però sbaglia due palle perdendo il game decisivo con Thiem che vola sul 5-4 e chiude il suo turno di battuta vincendo il terzo set 6-4. A fatica l'austriaco supera così Carreno Busta e spera ancora in un posto nelle semifinali.