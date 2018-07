Fognini show: è in finale a Bastad

21/07/2018

Dopo il successo di San Paolo a febbraio, Fabio Fognini torna a giocare una finale . A Bastad , in Svezia, il numero uno azzurro ha battuto in tre set (6-1 4-6 7-5) lo spagnolo Verdasco , giocando un gran tennis e sfatando un tabù. Finora, infatti, il numero 33 Atp l'aveva sempre battuto sulla terra nei tre precedenti. Per Fognini quella di Bastad sarà la 16.ma finale della carriera .

CECCHINATO IN FINALE A UMAGO

Seconda finale stagionale (e in carriera) per Marco Cecchinato, approdato all'ultimo atto del 'Croatian Open, in corso sulla terra rossa di Umago. Il 25enne palermitano, n.27 ATP e terzo favorito del seeding, ha liquidato per 6-2 6-1, in un'ora e sei minuti, l'argentino Marco Trungelliti, n.188 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Domenica Cecchinato si giocherà il suo secondo titolo del 2018 con l'argentino Guido Pella, n.72 Atp, che ha sconfitto per 6-3 1-6 6-2 l'olandese Robin Haase.