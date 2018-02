Ex campioni nel baratro: Arantxa Sanchez senza soldi e a rischio carcere

25 febbraio 2018

Un altro campione dello sport, in questo caso campionessa, che cade in disgrazia. L'ultimo caso riguarda Arantxa Sanchez, ex numero uno del tennis mondiale, vincitrice di quattro titoli Slam in carriera. La spagnola, oggi 46enne, è soffocata dai debiti e rischia il carcere: la Banca del Lussemburgo pretende la restituzione di oltre 7 milioni. Come non bastasse, il marito ha chiesto il divorzio e la custodia dei figli.