Pellegrini, regalo di Natale super sexy

6 gennaio 2017

La sua passione per la moda non l'ha mai nascosta. E appena uscita dal suo regno, la vasca della piscina, Federica Pellegrini ama indossare bei vestiti e calzare belle scarpe. E la campionessa di nuoto, reduce da una vacanza alle Maldive, non ha resistito a postare su Instagram la foto dei suoi nuovissimi stivali supersexy, regalo di Natale.