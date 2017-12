Harry Potter arriva su mobile con Hogwarts Mystery

12 dicembre 2017

“E’ un onore per Jam City sviluppare un gioco mobile per uno dei marchi più grandi ed iconici della storia - ha dichiarato Chris DeWolfe, co-fondatore e CEO di Jam City - . Come fan di Harry Potter, abbiamo un grande rispetto per i milioni di persone che da ogni parte del mondo hanno seguito le vicende di Harry Potter per più di 20 anni. Questo gioco è una dimostrazione d’amore dei nostri sviluppatori e artisti, impegnati a realizzare l’esperienza di gioco e l’intrattenimento più magico per tutti coloro che adorano lo spettacolare mondo creato da J.K Rowling”.



Il nuovo gioco permette ai fan di Harry Potter di diventare un vero studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, creando il proprio personaggio e progredendo attraverso le diverse classi della scuola. Lungo la strada, i giocatori parteciperanno a tutte le lezioni e attività magiche che hanno imparato ad amare, come Difesa contro le Arti Oscure, Pozioni, Il Club dei Duellanti e altro ancora. La maggior parte degli iconici professori delle storie di Harry Potter riprenderanno i loro posti alle cattedre nel gioco.



"Harry Potter: Hogwarts Mystery è un'esperienza di gioco mobile ispirata dall’affascinante folklore di J.K. Rowling, sarà un modo entusiasmante e divertente per far provare ai fan l’esperienza di fare parte del mondo dei maghi - ha detto David Haddad, presidente della Warner Bros. Interactive Entertainment - . È fantastico lavorare con Jam City sul gioco, poiché la compagnia ha una comprovata esperienza nel portare ai fruitori dell'intrattenimento mobile, mondi ricchi e amabili".



Harry Potter: Hogwarts Mystery sarà disponibile l'anno prossimo per i dispositivi mobile tramite App Store, Google Play e Amazon Appstore.