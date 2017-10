Insulti antisemiti: è ora di dire basta!

Ebreo e negro sono le parole più gettonate negli stadi per irridere e aggredire verbalmente gli avversari. Materiale terribile da maneggiare ancora nel 2017. Eppure c'è chi ha paura di esporsi e trattare un tema delicato che così rischia, appunto, di passare come gesto goliardico. Purtroppo la storia è diventata materia scolastica marginale negli ultimi anni e qualche imbecille può utilizzare in tutta tranquillità l'immagine di una ragazzina morta in un campo di concentramento senza aver potuto nemmeno realizzare il più minuscolo dei suoi sogni. Ma guai a prendere seriamente in discussione il problema. Gli ultrà mettono paura, a volte fanno comodo, meglio non andare controcorrente. Tutto molto triste. Ma è una goliardata insomma!