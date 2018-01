Dybala modello per Dolce e Gabbana

13 gennaio 2018

Paulo Dybala modello per un giorno. L'attaccante della Juve ha chiuso la sfilata di Dolce e Gabbana a Milano. "Dybala voleva venire a vedere la sfilata, allora gli abbiamo proposto di sfilare e lui - racconta Stefano Gabbana - ha detto 'perché no?'". Sguardo serio e completo da sera, l'argentino è salito in passerella senza essere riconosciuto dalla maggioranza degli ospiti.