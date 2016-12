Rotta su Genova: la passione per il mare va in scena al Salone Nautico

20 settembre 2016

Oltre mille imbarcazioni esposte in uno spazio di 180mila mq, di cui 100mila in acqua. I numeri della 56ma edizione del Salone Nautico internazionale di Genova, in programma dal 20 al 25 settembre, riconfermano il primato di una rassegna che non si rivolge più solo agli appassionati delle imbarcazioni, ma a tutti gli amanti del mare. Un punto di riferimento per l'intero settore della nautica da diporto in Europa e nel Mediterraneo, che nel 2015 ha richiamato più di 115mila visitatori. Il viaggio sarà a 360 gradi, tra le ultime novità della produzione cantieristica, i motori, la strumentazione elettronica di bordo e gli accessori. Ma ci sarà anche tutto ciò che ruota intorno alle barche e alla passione per il mare, a partire dal mondo degli sport acquatici. Un settore in continua crescita: solo in quelli da tavola, l'incremento di vendite annuo è del 20%. Se guardiamo poi al comparto dei gonfiabili, che grazie alle nuove tecnologie diventano oggi tavole da Windsurf o Kayak, la crescita è addirittura dell'80%. Il Salone, insomma, allarga i suoi orizzonti e racconta la barca come mezzo per vivere la propria passione per il mare: dalla subacquea alla pesca sportiva, da Surf e Wakeboard a Sup e KiteSurf. E per chi cerca l'adrenalina, la tappa obbligatoria è nella postazione dedicata al Flyboard, per provare a volare e a fare evoluzioni in aria spinti da un potente getto d'acqua. La rassegna sarà anche l'occasione per omaggiare l'Italia Olimpica. "Siamo orgogliosi di sostenere la candidatura di Roma per le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2024 – spiega Carla Demaria, presidente di UCINA Confindustria Nautica – una candidatura concreta e ambiziosa che offre a tutto il sistema Italia un'opportunità unica dal punto di vista dell'immagine e, nello stesso tempo, un importante volano di crescita per il territorio. Il nostro staff è al lavoro per garantire al Comitato Promotore di Roma 2024 il massimo supporto e il Salone Nautico di Genova rappresenterà l'apice di questo nostro contributo". Il Salone Nautico è aperto fino a domenica 25 settembre dalle 10 alle 18.30 presso la Fiera di Genova. Biglietti d'ingresso a 15€ (ridotto 13€). Info: www.salonenautico.com