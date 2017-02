Sei Nazioni 2017, Allan: "Contro l'Inghilterra vogliamo restare in partita fino alla fine"

21 febbraio 2017

Dopo le due batoste interne contro Galles e Irlanda, l' Italrugby si appresta a sfidare l'Inghilterra nel suggestivo Twickenham. "E' una delle squadre migliori al mondo - ha ammesso Tommaso Allan , apertura della Nazionale -. Sono molto cinici e commettono pochi errori". Un'impresa quasi impossibile per l'Italia: "Dovremo limitare gli errori commessi contro l'Irlanda. Vogliamo fare bene e rimanere in partita fino al fischio finale".

Non sono mancate anche parole di stima rivolte al neo ct Conor O’Shea: “Ci trasmette molta positività. Nelle consuete riunioni ci mostra gli errori ma anche tutto ciò che di buono abbiamo messo in pratica. Ci invita a guardare sempre al presente cercando di non farci condizionare dagli errori commessi in passato”.