Rio 2016 - La giornata degli azzurri e le medaglie olimpiche Tutti i risultati dei Giochi olimpici brasiliani in tempo reale

20 agosto 2016

VOLLEY DONNE: ORO ALLA CINA ORE 05:02 La Cina conquista la medaglia d'oro nel torneo di volley femminile. In finale successo per 3-1 sulla Serbia (19-25, 25-17, 25-22, 25-23 i parziali dell'incontro). Bronzo agli Stati Uniti, che hanno battuto 3-1 l'Olanda.

4X400 UOMINI: ORO AGLI USA, POI GIAMAICA E BAHAMAS ORE 03:41 Stati Uniti oro nella 4x400 uomini in 2'57"30. Argento alla Giamaica (2'58"16), bronzo alle Bahamas (2'58"49).

GIAVELLOTTO: ORO AL TEDESCO ROHLER ORE 03:33 Oro al tedesco Thomas Rohler con la misura di 90.30 nella finale del lancio del giavellotto. Argento al keniano Julius Yego (88.24) e bronzo a Keshorn Walcott di Trinidad and Tobago (85.38).

4X400 DONNE: AZZURRE SESTE, ORO AGLI USA DI ALLYSON FELIX ORE 03:18 L'Italia chiude al sesto posto la staffetta 4x400 donne con il tempo di 3'27"05 (Chigbolu, Spacca, Folorunso e Grenot). Oro agli Usa (3'19"06), con Allyson Felix che conquista il sesto oro personale. Argento alla Giamaica, bronzo alla Gran Bretagna.

ALTO: ALESSIA TROST CHIUDE AL QUINTO POSTO. ORO ALLA SPAGNOLA BEITIA ORE 02:56 Alessia Trost eliminata dalla finale di salto in alto dopo aver saltato 1.93 e fallito il terzo tentativo a 1.97. L'azzurra chiude al quinto posto. Sedicesima l'altra azzurra Desiree Rossit, che si è fermata a 1.88. Oro alla spagnola Ruth Beitia (1.97), argento alla bulgara Mirela Demireva e bronzo alla croata Blanka Vlasic



MO FARAH FA DOPPIETTA: ORO ANCHE NEI 5000 ORE 02:52 Mo Farah fa doppietta, come a Londra 2012. Dopo l'oro nei 10000 il britannico conquista l'oro anche nei 5000 con il tempo di 13'03"30. Argento all'etiope Hagos Kebriwhet (13'04"35) e bronzo all'americano Bernard Lagat (13'06"78). Con questo risultato Mo Farah eguaglia il finlandese Lasse Viren che fece lo stesso a Monaco 1972 e Montreal 1986. Squalificati lo staunitense Paul Chelimo e il canadese Mohammed Ahmed.

LA SUDAFRICANA SEMENYA ORO NEGLI 800 ORE 02:23 La sudafricana Caster Semenya oro negli 800 con il tempo di 1'55"28. Argento a Francine Niyonsaba del Burundi (1'56"49), bronzo alla keniana Margaret Nyairera Wambui (1'56"89). "E una medaglia vinta contro i preconcetti - ha detto la Semenya dopo la gara - e al termine di una gara rapida. Il mio tecnico mi ha detto di essere paziente e così ho fatto, attendendo il momento giusto. Ora sono felice in un modo incredibile, questa vittoria è per tutto il Sudafrica, e ancora non ci posso credere".

ALTO: ROSSIT ELIMINATA, TROST ANCORA IN GARA ORE 02:18 Desiree Rossit eliminata nella finale di salto in alto. Ancora in gara Alessia Trost.

ATLETICA: L'AMERICANO MATTHEW CENTROWITZ JR ORO NEI 1500 ORE 02:10 L'americano Matthew Centrowitz Jr. vince l'oro nei 1500 con il tempo di 3'50". Argento per l'algerino Taoufik Makhloufi (3'50"11), bronzo per il neozelandese Nicholas Willis (3'50"24). Solo sesto il keniano Kiprop.

CALCIO: PRIMO ORO OLIMPICO PER IL BRASILE ORE 01:10 Il Brasile vince il suo primo olimpico battendo la Germania per 6-5 dopo i rigori (1-1). Il penalty decisivo è stato trasformato da Neymar. Bronzo alla Nigeria.



PALLANUOTO UOMINI: ORO ALLA SERBIA ORE 23:58 Dopo aver battuto l'Italia in semifinale, la Serbia si è sbarazzata anche della Croazia, vincendo l'oro della pallanuoto maschile. I neo campioni si sono imposti per 11-7.

PENTATHLON: DE LUCA SFIORA IL PODIO. ORO AL RUSSO LESUN ORE 23:15 Podio sfiorato per Riccardo De Luca nel pentathlon moderno. L'azzurro, con 1467 punti, è arrivato a 2" dal bronzo. Oro al russo Aleksander Lesun (1479), argento all'ucraino Pavlo Tymoshenko (1472), bronzo al messicano Ismael Hernandez (1468). L'altro azzurro Pier Paolo Petroni ha chiuso al 24° posto.



TUFFI: IL CINESE AISEN CHEN ORO NELLA PIATTAFORMA 10 METRI ORE 23:11 Il cinese Aisen Chen conquista l'oro nei tuffi piattaforma 10 metri con il punteggio di 585.300. Argento al messicano German Sanchez (532.700), bronzo allo statunitense David Alasdair Boudia (525.250).

GINNASTICA RITMICA: ORO ALLA RUSSA MAMUN NELL'INDIVIDUALE GENERALE ORE 22:59 Oro alla russa Margarita Mamun nella ginnastica ritmica concorso generale individuale (76.483). Argento alla connazionale Yana Kudryavtseva (75.608), bronzo all'ucraina Ganna Rizatdinova (73.583).



BASKET DONNE: ORO AGLI USA ORE 22:09 Gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d'oro nel torneo di basket femminile. Il Dream Team rosa ha superato nettamente la Spagna, imponendosi per 101-72. Bronzo alla Serbia: 70-63 sulla Francia.

CALCIO UOMINI: BRONZO ALLA NIGERIA ORE 20:45 La medaglia di bronzo del torneo di calcio se l'aggiudica la Nigeria che batte per 3-2 l'Honduras. Il vantaggio africano al 33' del primo tempo con Sadiq, servito da Obi Mikel del Chelsea. A inizio ripresa la Nigeria firma il 2-0 con Umar e il 3-0 con Sadiq Umar. L'Honduras però si sveglia e in quindici minuti segna due reti con Lozano e Pereira ma non basta: il bronzo è della Nigeria, che continua la striscia positiva dopo l'oro conquistato ad Atlanta 1996 e l'argento di Pechino 2008.

GINNASTICA RITMICA: FARFALLE IN FINALE CON 4° PUNTEGGIO ORE 19:15 Finale centrata da parte dell'Italia della Ginnastica Ritmica. Le Farfalle si qualificano con il quarto punteggio totale di 35.349. In testa, tra lo stupore generale, la Spagna davanti alla super-favorita Russia. L'Italia in pedana con Martina Centofanti, Sofia Lodi, Alessia Maurelli, Marta Pagnini e Camilla Patriarca al termine della prima prova con i nastri era quinta.

PALLANUOTO: SETTEBELLO DI BRONZO ORE 19:12 Si chiude con una medaglia di bronzo l'avventura olimpica del Settebello. Nella finalina per il terzo posto gli uomini di Campagna hanno battuto 12-10 il Montenegro.

MTB: ORO ALLA SVEDESE RISSVEDS, LECHNER DELUDE ORE 19:05 Delusione nella prova di Mountain Bike femminile per Eva Lechner, che ha chiuso lontanissima dal podio. Oro alla svedese Jenny Rissveds, argento ala polacca Maja Wloszczowka e bronzo alla canadese Catharine Pendrel. La Lechner si è piazzata 18.a. Domani tocca agli uomini.

GOLF DONNE: ORO ALLA SUDCOREANA PARK ORE 19:00 NLa sudcoreana Inbee Park ha vinto la medaglia d'oro nel golf femminile. Con 268 colpi ha preceduto la neozelandese Lydia Ko (273) e la cinese Shanshan Feng (274). Nelle retrovie le due azzurre: Giulia Molinaro 53a con 300 colpi, Giulia Sergas 55a con 302.

TRIATHLON DONNE: BONIN 17.A ORE 18:37 Niente da fare per Charlotte Bonin e Anna Maria Mazzetti nella gara di triathlon femminile. Le due azzurre hanno chiuso rispettivamento al 17° e 29° posto. L'oro è andato all'americana Gwen Jorgensen davanti alla svizzera Nicola Spirig e alla britannica Vicky Holland.

TUFFI 10 M: DALEY FUORI DLLA FINALE ORE 18:28 L'inglese Tom Daley, bronzo a Londra 2012, è rimasto escluso dalla finale dei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri.

USA: BILES PORTABANDIERA ALLA CHIUSURA ORE 17:09 Sarà la ginnasta Simone Biles, 19enne che a Rio ha vinto 4 ori e 1 bronzo, la portabandiera della squadra Usa nella cerimonia di chiusura dell'Olimpiade carioca. Lo ha annunciato il comitato olimpico statunitense. In quella di apertura, il 5 agosto scorso, a portare la bandiera americana era stato il fenomeno del nuoto Michael Phelps.

GINNASTICA RITMICA: FARFALLE QUINTE DOPO LA PRIMA ROTAZIONE ORE 16:10 Le Farfalle della Ginnastica Ritmica superano brillantemente la prima prova. 17.516 il punteggio, con la finale davvero ad un passo. Le azzurre sono attualmente al quinto posto dopo la prima rotazione (5 nastri) e torneranno in pedana alle 17.40 (clavette e cerchi. Al momento il miglior punteggio è stato fatto registrare dalla Russia (18.283). Le prime otto andranno in finale.



FINALE K4 1000M UOMINI: ANCORA ORO GERMANIA ORE 15:16 Altro oro per la Germania, che domina nella finale del K4 1000 m uomini. M. Rendschmidt, T. Liebscher, M. Gross e M. Hoff hanno staccato tutti, vincendo con merito. Argento a sorpresa per la Slovacchia (T. Linka, D. Myšák, J. Tarr e E. Vlček), che sul traguardo ha beffato la Repubblica Ceca (D. Havel, J. Štěrba, J. Dostál e L. Trefil), bronzo per soli 13 centesimi.

FINALE DI CONSOLAZIONE K4 1000M UOMINI: AZZURRI ULTIMI ORE 15:08 Gli azzurri N. Ripamonti, M. Crenna, G. Dressino e A. Ricchetti hanno chiuso al sesto e ultimo posto la finale di consolazione nel K4 1000m.

FINALE K4 500M DONNE: ORO ALL'UNGHERIA ORE 14:48 Oro alle ungheresi nella finale del k4 500m. Lotta serrata vinta dal quartetto magiaro (D. Kozák, G. Szabó, K. Fazekas Zur e T. Csipes). Argento per la Germania (S. Kriegerstein, S. Hering, T. Dietze e F. Weber), bronzo per la Bielorussia (M. Pautaran, M. Makhneva, N. Papok e V. Khudzenka) che ha anticipato l'equipaggio dell'Ucraina.

FINALE C2 1000M UOMINI: ORO GERMANIA, BRASILE BEFFATO ORE 14.26 Appassionante finale nella canoa, categoria C2 1000m. L'oro è andato alla Germania (Vandrey-Brendel): con una grandissima rimonta i tedeschi hanno superato e beffato i brasiliani nel finale. Argento, appunto, per il Brasile, con la coppia Silva-Dos Santos. Per Queiroz Dos Santos si tratta della terza medaglia in questa olimpiade: 2 argenti e un bronzo per lui. Bronzo all'Ucraina (Ianchuk-Mishchuk).

FINALE K1 200M UOMINI: MANFREDI RIZZA CHIUDE SESTO ORE 14:08 Manfredi Rizza ha chiuso al sesto posto la finale del K1 200 m. L'atleta azzurro non è partito benissimo e ha provato la rimonta. Oro al britannico Liam Heath, argento al francese Maxime Beaumont, staccato di 17 centesimi. Medaglia di bronzo, al fotofinish ex aequo, allo spagnolo Saul Craviotto a pari con il tedesco Rauhe. Rizza ha chiuso sesto, in 36" netti, a 34 centesimi dal podio.



