Rio 2016 - La giornata degli azzurri e le medaglie olimpiche

19 agosto 2016

VOLLEY: BRASILE AVVERSARIO DELL'ITALIA IN FINALE ORE 04:47 Sarà il Brasile l'avversario dell'Italia nella finale di volley maschile, in programma domenica. I padroni di casa hanno sconfitto 3-0 la Russia.

ATLETICA: GIAMAICA ORO NELLA 4X100. BOLT 9° ORO ORE 03:47 La Giamaica vince l'oro nella 4x100 uomini in 37"27. Usain Bolt sempre più nella leggenda: nono oro olimpico e tripla tripletta. Argento al Giappone (37"60), bronzo al Canada (37"64). Stati Uniti terzi ma squalificati per cambio irregolare.



ASTA DONNE: ORO ALLA GRECA STEFANIDI ORE 03:41 La greca Ekaterini Stefanidi ha vinto l'oro nel salto con l'asta donne (4.85). Argento all'americana Sandi Morris (4.85), bronzo alla neozelandese Eliza McCartney (4.80).

MARTELLO UOMINI: ORO A NAZAROV DEL TAGIKISTAN ORE 03:34 Dilshod Nazarov del Tagikistan conquista l'oro nel martello uomini con la misura di 78.07. Argento al bielorusso Ivan Tsikhan (77.79), bronzo al polacco Wojciech Nowicki (77.73)

ATLETICA: USA ORO NELLA 4X100 DONNE DAVANTI ALLA GIAMAICA ORE 03:21 Stati Uniti d'oro nella staffetta 4x100 donne con il tempo di 41"01 davanti alla Giamaica, argento (41"36), e alla Gran Bretagna (41"77). Allyson Felix è la prima donna a vincere cinque medaglie d'oro nell'atletica.

ATLETICA: LA KENIANA VIVIAN CHERUIYOT ORO NEI 5000 DONNE ORE 02:59 La keniana Vivian Cheruiyot oro nei 5000 donne con il tempo di 14'26"17, nuovo record olimpico. Argento per la connazionale Hellen Obiri (14'29"77), bronzo per l'etiope Almaz Ayana (14'33"59).

LUPO ALFIERE: "EMOZIONATO E ONORATO" "Ringrazio di cuore il presidente Malagò per l'opportunità che mi ha dato. Sono veramente emozionato ed onorato". Così Daniele Lupo dopo aver avuto la notizia di essere il portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi. "Il nostro risultato - aggiunge a Casa Italia - è una grande cosa per tutto il nostro movimento. Abbiamo fatto emozionare tante persone".

ATLETICA: AZZURRE IN FINALE NELLA 4X400 CON RECORD ITALIANO ORE 01:58 Grande risultato per la staffetta azzurra femminile nella 4x400 (Chigbolu, Spacca, Folorunso, Grenot). Record italiano con il tempo di 3'25"16 e qualificazione alla finale.

BASKET: SERBIA SECONDA FINALISTA, SCONFITTA L'AUSTRALIA ORE 01:49 E' la Serbia l'avversaria degli Stati Uniti nella finale per l'oro del torneo di basket maschile. In semifinale la nazionale di Djordjevic ha sconfitto l'Australia per 87-61.

LOTTA: IL GEORGIANO KHINCHEGASHVILI ORO NEI 57 KG UOMINI ORE 01:32 Oro al georgiano Vladimer Khinchegashvili nella lotta 57 Kg. uomini. Argento al giapponese Rei Higuchi, bronzo all'iraniano Hassan Sabzali Rahimi e a Haji Aliyev dell'Azerbaijan.

LOTTA: L'IRANIANO YAZDANICHARATI ORO NEI 74 KG UOMINI ORE 01:28 L'iraniano Hassan Aliazam Yazdanicharati ha vinto l'oro nella lotta libera 74 Kg. uomini. Argento al russoAniuar Geduev, bronzo a Jabrayil Hasanov dell'Azerbaijan e al turco Soner Demirtas.

HOCKEY PRATO DONNE: ORO ALLA GRAN BRETAGNA ORE 00:53 Gran Bretagna d'oro nel torneo di hockey prato femminile. In finale sconfitta l'Olanda 5-3 dopo gli shoot out. Bronzo alla Germania (2-1 sulla Nuova Zelanda).

PENTATHLON: SOTERO CHIUDE OTTAVA, CESARINI 24.A 00:26 Alice Sotero si è qualificata all'ottavo posto nel pentathlon moderno. L'azzurra ha chiuso a quota 1323 punti nella gara vinta dall'australiana Chloe Esposito (1372 punti), oro. Ventiquattresima l'altra italiana Claudia Cesarini. Argento alla francese Elodie Clouvel (1.356), bronzo alla polacca Oktawia Nowacka (1.349).

CALCIO FEMMINILE: ORO ALLA GERMANIA, 2-1 SULLA SVEZIA IN FINALE ORE 00:20 La Germania conquista l'oro nel torneo di calcio femminile. In finale le tedesche hanno battuto 2-1 la Svezia: sblocca Marozsan al 48', raddoppio su autorete di Sembrant al 62' poi gol della bandiera per le svedesi di Blackstenius al 67'.

TUFFI: VERZOTTO ELIMINATO NELLA PIATTAFORMA 10 METRI ORE 00:10 Maicol Verzotto è fuori dalle semifinali dei tuffi piattaforma 10 metri. L'azzurro ha chiuso le eliminatorie al 27° posto con 313.10.

DANIELE LUPO PORTABANDIERA NELLA CERIMONIA DI CHIUSURA ORE 23:17 Sarà Daniele Lupo il portabandiera dell'Italia Team nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Rio 2016. L'azzurro, in coppia con Paolo, è stato protagonista nella finale con i brasiliani Alison e Bruno Schmidt, nella quale ha conquistato uno storico argento per l'Italia. Si tratta, infatti, della prima medaglia olimpica azzurra da quando il beach volley è diventato disciplina olimpica, 20 anni fa ad Atlanta. A scegliere l'alfiere azzurro, che sfilerà allo stadio Maracana domenica 21 agosto (a partire dalle ore 20:00 locali, l'1:00 italiana), è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

VOLLEY, IL CT: "SODDISFATTO DI QUESTI RAGAZZI" ORE 22:24 "Sono soddisfatto di questi ragazzi. Hanno continuato a sognare anche se qualcuno voleva svegliarli". Coach Blengini commenta così la qualificazione dell'Italvolley per la finale dell'oro. Gli azzurri superano gli Stati Uniti per 3-2 (30-28; 26-28; 9-25; 15-9) in un match molto equilibrato. "Io mi rammarico solo quando la mia squadra non gioca all'altezza delle proprie potenzialità - spiega Blengini - A volte ci dimentichiamo che i giocatori sono i primi a volersi superare. Questa squadra ha dimostrato di avere un rendimento adeguato, addirittura superandosi in alcuni momenti. Volevo far capire ai ragazzi che potevamo farcela. Siamo stati bravi e non li abbiamo lasciati andar via nel quarto".

MARCIA DONNE, PALMISANO: "LORENZO, SPOSAMI" ORE 22:20 La miglior prestazione personale dell'anno, il quarto posto olimpico della 20 chilometri di marcia, le lacrime al traguardo e poi la proposta di matrimonio al suo Lorenzo: è l'intensa giornata di Antonella Palmisano. "Ora che ho fatto questo grande risultato, potrebbe anche chiedermi di sposarci", ha detto l'azzurra.

BASKET: USA IN FINALE, SPAGNA SCONFITTA ORE 22:17 Gli Usa hanno battuto 82-76 la Spagna ed è in finale per l'oro. Gli statunitensi giocheranno contro la vincente di Australia-Serbia. Per gli Usa 22 punti di Klay Thompson e 14 di Kevin Durant. Per la Spagna 23 punti e 8 rimbalzi per Gasol.

BOXE, DONNE 60 KG: ORO ALLA FRANCESE MOSSELY ORE 22:09 La francese Estelle Mossely ha battuto la cinese, in lacrime al termine delle tre riprese, Yin Junhua e ha vinto la medaglia d'oro. La nona in questa Olimpiade per la Francia

GOLF: INBEE PARK AL COMANDO ORE 21:58 La coreana Inbee Park (202 - 66 66 70, -11) è al comando nel terzo giro del torneo olimpico di golf (par 71). Ha due colpi di vantaggio sulla statunitense Gerina Piller e sulla neozelandese Lydia Ko (204, -9). Lontanissime Giulia Sergas e Giulia Molinaro

PALLANUOTO, IL CT CONTI: "MIRACOLO SPORTIVO" ORE 21:56 "Queste ragazze hanno fatto un miracolo sportivo, se ci avessero detto ad inizio torneo che avremmo vinto un argento olimpico ci avrebbero preso per matti". Nonostante la sconfitta nella finale contro gli Usa, il tecnico dell'Italia della Pallanuoto Fabio Conti è soddisfatto della prova del Setterosa: "Il risultato del campo è netto e complimenti agli Usa che sono una corazzata, noi ci abbiamo provato con tutte le energie e questo è quello che conta. In questo torneo siamo stati bravi a lasciarci dietro squadre come Australia e Spagna". Poi Conti analizza l'incontro: "Non dovevamo lasciarle andare via ad inizio partita ma non ci siamo riusciti, non abbiamo retto l'urto. Ad ogni modo capita poche volte di venirsi a giocare una finale olimpica e noi ci abbiamo messo tutto il cuore". Infine torna il sorriso per aver vinto comunque un argento olimpico:"Quando si perde una finale c'è sempre rammarico ma già tra dieci minuti, sbollita la rabbia, quando le ragazze saliranno sul podio tornenranno a sorridere" conclude Conti.

PALLANUOTO FEMMINILE: SETTEROSA SCONFITTO, E' ARGENTO ORE 21:37 Il Setterosa perde 12-5 in finale con gli Usa e conquistano la medaglia d'argento. Le statunitensi bissano l'oro di Londra 2012

VOLLEY, ZAYTSEV: "IL SOGNO CONTINUA" ORE 21:26 "Abbiamo raggiunto la finale, è una grande emozione. Credo che sia la mia vittoria più bella della mia carriera. E il torneo non è finito. L'obiettivo di migliorare il bronzo di Londra è stato raggiunto, però il sogno va avanti". E' il commento di Ivan Zaytsev, schiacciatore della Nazionale azzurra di volley, dopo la vittoria contro gli Stati Uniti che proietta l'Italia alla finale per l'oro dei Giochi di Rio. Il giocatore di Perugia analizza il crollo del terzo set, dove "è mancata la reazione che si è vista nel resto della partita. Abbiamo perso il secondo malamente con quei tre muri consecutivi, lì ho visto che abbiamo mollato un po'. Per quello mi sono arrabbiato, e mi sono detto 'adesso è veramente tosta'. Però - aggiunge l'azzurro - dal cambio di campo, da quel terzo set terribile, siamo rientrati, ci siamo guardati negli occhi ed è stata una sensazione mistica. Incroci lo sguardo del compagno e lui ti trasmette quella carica e quel desiderio di non mollare. E' stato bellissimo. Abbiamo iniziato a crederci sempre di più, il finale del quarto set è stato allucinante".

PALLANUOTO FEMMINILE: ITALIA-USA 4-9 AL TERZO QUARTO ORE 21:23 Alla fine del terzo quarto il Setterosa è ancora sotto: 9-4 per gli Usa

CALCIO FEMMINILE: BRASILE, NIENTE BRONZO ORE 21:19 Niente medaglia per il Brasile di calcio femminile. Dopo la semifinale persa ai rigori contro la Svezia le brasiliane finiscono ko anche nella finale 3°-4° posto contro il Canada. Le nordamericane si impongono 2-1 con un gol per tempo. Il primo ad opera di Sinclair, il secondo di Rose. Inutile nel finale la segnatura di Beatriz per il Brasile.

MARCIA, 20 KM DONNE: QUARTA LA PALMISANO ORE 21:07 Nella 20 km di marcia, è solo quarta Antonella Palmisano, distanziata di 28" dalla trionfatrice, la cinese Hong Liu (1h28'35"). Argento alla messicana Gonzalez e bronzo all'altra cinese Xiuzhi Lu

RENZI: "GARA DA INFARTO, CHE BELLO IL VOLLEY IN FINALE" ORE 21:04 "Partita da infarto, ma che bellezza l'Italia del volley! Orgoglio tricolore e si va in finale. Viva la pallavolo. E adesso sotto con le ragazze della pallanuoto. Forza azzurri! E viva le Olimpiadi", Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Matteo Renzi. "Mamma mia che cosa ha fatto @ItaliaTeam_it di Volley! Stre-pi-to-si! #orgoliotricolore Che sofferenza, ma si va in finale. Su tutti lo #Zar", ha anche scritto Renzi su Twitter.

PALLANUOTO FEMMINILE: USA AVANTI A FINE PRIMO TEMPO ORE 21:03 A fine primo tempo gli Stati Uniti sono avanti 5-3 nella finalissima contro il Setterosa

PALLANUOTO FEMMINILE: ITALIA SOTTO AL PRIMO QUARTO ORE 20:44 Italia sotto 4-1 nel primo quarto contro gli Stati Uniti. Le azzurre hanno sbagliato qualcosa in difesa, ma la gara è ancora lunga

ATLETICA, MARCIA: SQUALIFICATA LA GIORGI ORE 20:39 Finisce con una squalifica la prova di Eleonora Giorgi nella 20 km di marcia. L'atleta azzurra, dopo aver ricevuto due cartellini gialli all'altezza del 12/o km quando era a ridosso del gruppo di testa, èincorsa nella terza ammonizione per marcia scorretta ed è stata fermata dai giudici.

VOLLEY UOMINI: ITALIA IN FINALE! ORE 20:29 L'Italia vola in finale nel volley. Usa sconfitti 3-2 al tie-break dopo una battaglia estenuante. Gli azzurri sfideranno la vincente tra Brasile e Russia. La finale si giocherà domenica alle 18.15.



CALCIO DONNE: BRASILE GIÙ DAL PODIO ORE 20:22 Il Brasile di calcio femminile non sale nemmeno sul podio. Le ragazze verdeoro sono state sconfitte nella finale per il bronzo dal Canada. 2-1 il risultato, gol di Rose, Sinclair e Beatriz.



VOLLEY UOMINI: ITALIA-USA 2-2, TIE-BREAK ORE 20:10 L'Italia è risorta! E adesso si è sul 2-2 nella semifinale con gli Usa. Quarto set vinto 25-23 grazie agli ace nel finale di Zaytsev. Ora il tie-break decisivo



VOLLEY UOMINI: USA AVANTI 2-1 ORE 19:35 Imbarazzante set per gli azzurri, che affondano sotto i colpi degli Usa che distruggono gli azzurri e chiudono il set sul 25-9. Passaggio a vuoto e preoccupante per l'Italia, che ora per un posto in finale non può più sbagliare. Gli azzurri sono ora sotto 2 set a 1. A livello mentale la squadra di Blengini è uscita completamente dalla partita. Tanti cambi durante il set, ora bisognerà dare tutto per tornare in partita, ma gli Stati Uniti, al momento, sono un rullo compressore.



VOLLEY UOMINI: SECONDO SET USA, È 1-1 ORE 19:12 Altro set combattutissimo nella semifinale della pallavolo maschile: stavolta sono gli azzurri a farsi rimontare. Gli Usa vincono il set 28-26 dopo che gli azzurri erano in vantaggio anche di quattro punti. Partita ora sull'1-1.



BADMINTON DONNE: ORO ALLA SPAGNOLA MARIN ORE 19:02 Oro alla Spagna nel badminton femminile con Carolina Marin che ha vinto la finale battendo 2 set a 1 l'indiana Sindhu, argento. Bronzo alla giapponese Okuhara.



VOLLEY UOMINI: PRIMO SET ALL'ITALIA ORE 18:36 L'Italia ha vinto 30-28 il primo set contro gli Stati Uniti nella semifinale olimpica. Inizio choc degli azzurri che vanno sotto 12-6, per poi recuperare poco alla volta. Fino al 30-28 finale, dopo aver annullato cinque palle set: ottima prestazione di Zaytsev

NUOTO SINCRONIZZATO: L'ITALIA ARRIVA QUINTA ORE 18:01 L'Italia del nuoto sincronizzato è arrivata quinta con il punteggio di 92.2667. Oro alla Russia (99.1333); argento alla Cina (97.3667); bronzo al Giappone (95.4333).

NEYMAR: "SONO UN ROMANTICO, VOGLIO L'ORO" ORE 17:48 "Vecchio mio, sono un ragazzo romantico, e mi emoziono. Voglio questo oro e non c'è momento migliore per vincerlo. Non avremo mai più un'occasione così, in casa nostra". Alla vigilia della finale olimpica contro la Germania, Neymar svela le proprie sensazioni. "Non c'e' momento migliore di questo - ribadisce - , perché abbiamo l'esperienza giusta. E poi gioco in casa, vicino alla mia famiglia, ai miei amici e alla torcida". Il fantasma della Germania verrà quindi esorcizzato: "Ci servirà di lezione la finale di Londra 2012 (con il Messico ndr) quando ci bastò distrarci un minuto per perdere. In un attimo puoi vedere sfumare tutto, quindi saremo concentratissimi fin dall'inizio". Poi, rivolgendosi all'amico ed ex compagno nel Santos Felipe Anderson: "Fratello, io sono come il vino: quanto più invecchio, miglioro".

NIENTE CERIMONIA DI CHIUSURA PER PELE' ORE 17:43 Pelè non sarà presente domenica alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Ad annunciarlo, Mario Andrada, portavoce del Comitato Organizzatore di Rio 2016: "E' stato invitato e saremmo stati felici di averlo con noi, ma non ci sarà". Quindi per il fuoriclasse brasiliano oltre ad aver rinunciato alla cerimonia d'apertura (sarebbe stato l'ultimo tedoforo), per dei problemi all'anca, dovrà declinare anche l'invito per la chiusura dei Giochi. Al Maracanà sarà assente anche il presidente brasiliano ad interim, Michel Temer, atteso invece per la cerimonia di inaugurazione delle Paralimpiadi, al via dal 7 settembre.

PALLANUOTO FEMMINILE: BRONZO ALLA RUSSIA ORE 17:37 La Russia ha vinto il bronzo battendo in finale l'Ungheria dopo i rigori (7-6). Il match era terminato 12-12 con l'ultimo gol delle russe a meno di un secondo dalla fine. Per la Russia è il secondo bronzo dopo quello di Sydney 2000

MARCIA 50 KM: ORO A TOTH, 21° DE LUCA ORE 16:42 Lo slovacco Matej Toth ha vinto un'emozionante e massacrante 50 km di marcia maschile con il tempo di 3h40'58. Sul podio con lui anche l'australiano Tallent, secondo a 18", e il giapponese Arai, terzo a 26". Per la Slovacchia si tratta del primo oro olimpico in atletica. Ottavo il francese Diniz, protagonista di una gara epica. Zero soddisfazioni per l'Italia priva di Schwazer: 21° Marco De Luca, mentre Teodorico Caporaso è stato squalificato al 30° chilometre e Matteo Giupponi si è ritirato.

K4 1000: NIENTE FINALE PER L'ITALIA ORE 16:02 Niente finale per l'Italia del K4 1000 metri di canoa sprint. Gli azzurri Crenna, Dressino, Ricchetti e Ripamonti non sono andati oltre un modesto quinto posto in semifinale.



MARCIA 50 KM: DINIZ CROLLA A TERRA E POI RIPARTE ORE 15:55 Crollo a terra di Yohann Diniz, uno dei favoriti per l'oro, durante la gara dei 50 chilometri di marcia. Il francese, che comunque faceva parte del gruppo dei primi, aveva già avuto problemi intestinali, poi dopo circa due ore e 40' di gara è crollato a terra rimanendo disteso sull'asfalto. Soccorso da due operatori presenti sul percorso, si è rialzato con il loro aiuto e ha ripreso a marciare.

K1 200: RIZZA IN FINALE ORE 15:14 Grande prova di Manfredi Rizza, che conquista l'accesso alla finale del K1 200 metri di cano. L'azzurro, scattato in testa, si è piazzato terzo nella sua semifinale con il tempo di 34"686 dietro al francese Maxime Beaumont e all'australiano Stephen Bird.

K4 1000: ITALIA IN SEMIFINALE ORE 15:03 L'Italia ha mancato l'ingresso diretto in finale, passando in semifinale dopo aver chiuso la sua batteria del K4 1000 metri di canoa al settimo posto. Crenna, Dressino, Ricchetti e Ripamonti non sono stati autori di una grande prova.

K1 200: RIZZA IN SEMIFINALE ORE 14:01 Buon esordio di Manfredi Rizza nella batteria della canoa K1 200 metri. L'azzurro ha chiuso al secondo posto, passando alla semifinale, che è in programma poco dopo le 15, ora italiana.

