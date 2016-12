Rio 2016: anche Wawrinka dà forfait

2 agosto 2016

La Svizzera del tennis continua a perdere i pezzi in vista di Rio 2016. Dopo i forfait nei giorni scorsi di Roger Federer e Belinda Bencic, è arrivato anche quello di Stan Wawrinka . Il 31enne elvetico, numero 4 al mondo, ha dovuto rinunciare ai Giochi Olimpici per via del riacutizzarsi di un problema alla schiena nel corso dell'ultimo Masters 1000 di Toronto. I medici gli hanno consigliato di prendersi una pausa.

Una mazzata dopo l'altra. Prima il forfait di Roger Federer, poi quello di Belinda Bencic e ora quello di Stan Wawrinka. La Svizzera in una sola settimana vede sfumare sulla carta almeno un paio di medaglie olimpiche (se non di più) e ora si ritroverà con un pugno di mosche in mano dopo che tutti i suoi fuoriclasse della racchetta sono stati costretti a rinunciare ai Giochi per problemi fisici.



L'ultimo della lista, per l'appunto, Wawrinka, uscito sconfitto e malconcio dalla semifinale di Toronto contro il giapponese Nishikori. Con gli US Open al via tra meno di un mese, il campione elvetico non se l'è sentita di rischiare e ha deciso di rinunciare. Portabandiera a Londra 2012 per gentile concessione di Roger Federer, Wawrinka ha conquistato con l'amico l'oro nel doppio a Pechino 2008.





"Sono molto triste. Ci tenevo molto ad andare a Rio, dopo Pechino e Londra avrei voluto vivere nuovamente l’esperienza dei Giochi. Sfortunatamente non sarà possibile. Auguro il meglio a tutti gli atleti elvetici" il commento del fuoriclasse vodese.

In virtù di questa nuova rinuncia, la pattuglia rossocrociata del tennis si assottiglia ancor di più: saranno presenti in Brasile soltanto Timea Bacsinszky e Martina Hingis.