Xbt Speed, combattere (per finta) e tonificare il gruppo

30 maggio 2016

Musica, combattimento e fitness di gruppo: questi gli elementi che compongono l' Xbt Speed , programma intensivo con ginnastica funzionale presente a RiminiWellness2016 . Grazie ai due bilanciatori e ai cavi regolabili per braccia e gambe dell'attrezzo speciale Xbt, l'allenamento diventa intensivo e tonificante, combinando passi, pugni e calci su base musicale . Così si bruciano calorie e viene rispettato il trend attuale del fitness, senza contare le molteplici possibilità di applicazione.

La cintura Xbt, in combinazione con i divaricatori a molla, permette un allenamento total body intenso: si rivolge a chi cerca un livello superiore nel fitness di gruppo. Intensità, velocità, varietà e controllo del movimento si fondono in un allenamento unico ad alta resistenza. Non importa se si fanno sidekicks, calci frontali, movimenti su larga scala con le braccia o esercizi funzionali, la flessibilità degli esercizi è pressoché illimitata.