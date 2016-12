A Rimini il terzo campionato italiano di Calisthenics & Street Workout

27 maggio 2016

Anche in questa edizione di RiminiWellness non poteva mancare l'appuntamento con il Calisthenics, disciplina di allenamento che prevede esercizi a corpo libero alla sbarra e alle parallele e che sta riscuotendo enorme interesse in tutto il mondo. Nello stand Burningate-Legnolandia si potrà provare questa disciplina e i suoi attrezzi oltre ad assistere alle esibizioni e alla terza edizione del campionato italiano.