WellDance, il fitness si fonde con la danza: perdere peso con ritmo

14 maggio 2015

Il miglior modo per allenarsi e divertirsi danzando? Si chiama WellDance e alla sedicesima edizione del RiminiWellness un intero padiglione sarà dedicato a questa disciplina sportiva innovativa. Si tratta di una novità assoluta nel panorama mondiale: il primo metodo di allenamento che permette a tutti di essere in forma e divertirsi danzando ideato dall'etoile mondiale Raffaele Paganini e dalla ballerina e coreografa professionista Annarosa Petri.



Il padiglione WellDance (B3) è un vero e proprio scenario di tecnologia ed effetti speciali, con un palco mai realizzato prima, un villaggio interattivo. Un uragano di energia e divertimento per tutti gli appassionati del fitness e della danza.