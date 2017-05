Sharapova, giornata nera: niente Roland Garros e ritiro a Roma

16 maggio 2017

Giornata da dimenticare per Maria Sharapova . La Federazione francese ha deciso infatti di non concederle una wild card per il Roland Garros, precludendole di fatto l'unica chance di partecipare al torneo parigino che si svolgerà dal 28 maggio all'11 giugno. Ma per Masha poi è arrivata un'altra mazzata sul campo a Roma. Durante la gara con la Lucic-Baroni , la siberiana si è infatti infortunata nel terzo set ed è stata costretta a ritirarsi dal torneo .

Con Masha, dunque, Parigi sceglie la linea dura. Dopo i quindici mesi di stop per la positività al Meldonium, la Federazione francese ha deciso di non concedere nessun aiuto alla Sharapova, che attualmente è 211 del ranking e sulla cui partecipazione al torneo (che ha vinto nel 2012 e nel 2014) nelle ultime settimane si era scatenato un acceso dibattito. Una scelta che farà molto discutere e che, vista anche l'assenza di Roger Federer e Serena Williams, potrebbe anche incidere sull'affluenza di pubblico.



"Ci possono essere wild card per chi rientra da un infortunio, non per chi rientra da una squalifica per doping - ha spiegato il presidente della federtennis francese, Bernard Giudicelli, giustificando la decisione -. È mio dovere proteggere il gioco e in particolare il gioco senza dubbi sulla regolarità dei risultati". "Nessuno può togliere alla Sharapova i titoli che ha vinto qui a Parigi - ha aggiunto -. La corte ha ridotto la sua squalifica ma ha confermato che ha commesso una violazione del protocollo antidoping". "La squalifica ora è finita e può ricominciare il percorso verso il successo ma tocca a lei trovare la strada - ha concluso Bernard Giudicelli -. Mi dispiace molto per Maria e per i fan, ma è la mia responsabilità di proteggere il gioco e il torneo".