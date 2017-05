Rabbia Fognini: "Non volevo giocare alle 12. Ora torno da Flavia"

18 maggio 2017

L'eliminazione agli ottavi brucia a Fabio, che non usa giri di parole per esprimere le sue perplessità sull'orario scelto per farlo giocare con Zverev. Una decisione che sembrava studiata appositamente per consentirgli eventualmente di rientrare a Barcellona da Flavia Pennetta e poi tornare a Roma in tempo per giocare i quarti. E che invece non è piaciuta al diretto interessato. Sotto il sole di mezzogiorno, infatti, la terra del centrale è risultata più veloce e adatta al gioco del 20enne tedesco, che ha praticamente travolto Fabio nel primo set e poi ha chiuso il match giocando in controllo.



Ma Fognini non se la prende solo con gli organizzatori. Dopo la partita il ligure ha puntato il dito anche contro l'arbitro svedese Lahyani: "Ha fatto una cazzata, ha chiamato buona una palla di Zverev che era fuor...". Convinzione che l'occhio di falco non conferma, anzi. Ma che comunque ha influito sul nervosismo di Fabio. "Peccato. Peccato pure perché sul 5-3 per lui ero 40-15. Mi sarebbe piaciuto andare 4-5, avrei giocato col vento a favore... chissà - ha spiegato Fognini -. Anche perché lui, dopo non avermi lasciato niente nel primo set, nel secondo qualcosa mi stava concedendo". "C'è amarezza, certo - ha aggiunto -. Ma sono felice perché sto giocando bene e in fondo ho perso contro un avversario che ha tutto per diventare presto il n°1 al mondo".



Poi il pensiero vola a casa e al figlio in arrivo: "Ora vado a vincere il mio torneo più grande. Parto subito, prendo il primo volo e vado da Flavia".