Sci, SuperG Lenzerheide: vince la Huetter, Schnarf sesta

12 marzo 2016

A Lenzerheide, in Svizzera, è l'Austria a primeggiare nel penultimo SuperG della stagione grazie al successo, il primo in carriera, di Cornelia Huetter. La 23enne di Graz ferma il cronometro sul tempo di 1'14"52 e stacca di 10 centesimi la padrona di casa Fabienne Suter, seconda, e di 35 centesimi la connazionale Tamara Tippler, terza. Giù dal podio Tina Weirather, quarta, e Lara Gut, quinta, che accumula altri punti in vista della conquista della sua prima Coppa del Mondo (1302 punti contro i 1007 della Rebensburg) ma fallisce il sorpasso alla Vonn nella classifica di SuperG (l'americana è ancora a +19 ad una gara dalla fine).



Buone indicazioni dalla squadra italiana con tre atlete in top ten: la migliore è Johanna Schanrf, sesta dopo aver condotto per larghi tratti la gara; alle sue spalle Sofia Goggia, ottava, e Francesca Marsaglia, decima; più lontane Elena Curtoni, Federica Brignone e Nadia Fanchini, che si piazza davanti alla forte tedesca Viktoria Rebensburg.