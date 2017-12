Sci, Paris e il sogno Olimpico: "Spero di essere così in forma"

28 dicembre 2017

Quattro centesimi su Svindal sono pochi, ma sono tantissimi in termini di risultato. Battere i norvegesi è sempre difficile perché sono veloci e continuano a crescere", ha aggiunto l'azzurro al sito Fisi.



Riavvolgendo il nastro della sua gara, Paris ha sottolineato: "Nell'ultima parte della pista ho fatto la differenza. La neve era diversa dalle prove, peccato per la prova dei miei compagni. Domani in combinata mi divertirò nello slalom". Un successo che proietta Paris fra i potenziali favoriti per le Olimpiadi, ma l'azzurro ha subito frenato gli entusiasmi: "Manca ancora molto, ma spero di confermare questo stato di forma".



Deluso invece Peter Fill, che ha commentato così la sua prova: "Sicuramente non sono soddisfatto della gara, mi aspettavo qualcosa di più dopo le prove. Non so spiegarmi il ritardo perché non ho sciato male. Le condizioni della neve sono cambiate e non sono riuscito ad adattarmi. Finalmente è arrivata una vittoria per l'Italia, ce la meritiamo e ci darà una spinta per continuare cosi'".