Sci, discesa Cortina: strepitosa Goggia, vince davanti a Vonn e Shiffrin

19 gennaio 2018

Per lei c'è - dopo 4 delle 8 gare - anche il primato nella classifica generale di discesa con 269 punti (220 la Shiffrin). Subito fuori invece è finita Federica Brignone per il salto di una porta dopo un dosso. Per l'Italia ci sono poi Johanna Schnarf decima a +1.64, Verena Stuffer 14esima in 1.38.37 e Nadia Fanchini 17esima in 1.38.49.



Quella a Cortina è la terza vittoria consecutiva delle azzurre dell'Italsci. Sono i successi di Federica Brignone nel superG del 13 gennaio a Bad Kleinkirchheim, quello di Sofia Goggia il 14 in discesa nella stessa località e il bis oggi della stessa bergamasca. Non succedeva dalla stagione 2007/8 quando Denise Karbon si impose nel giganti di Lienz e Spindleruv Mlyn e Chiara Costazza nello speciale ancora a Lienz. L'ultima italiana a vincere due discese di fila era stata Isolde Kostner nel 2001 a Lake Louise.



LA GARA: UN CAPOLAVORO ASSOLUTO

Semplicemente meravigliosa, perfetta, unica. Sofia Goggia regala un clamoroso bis e dopo il successo sulla Franz Klammer mette la bandierina anche sull'Olympia delle Tofane. Una discesa difficilissima, definita "sketchy", "insidiosa" da Lindsey Vonn, che a causa di una spigolata ha perso centesimi preziosi nella rincorsa alla Goggia. L'azzurra non ha commesso sbavature, a differenza invece di Federica Brignone, fuori alla quarta porta in un passaggio fatale a tante sciatrici. Eppure nelle parole della Goggia, a fine gara, l'ammissione candida: "Vincere a casa è un sogno, ma oggi non ho sciato benissimo. Ho vinto perché la Vonn ha sbagliato".



L'americana - 11 successi a Cortina e miglior tempo in entrambe le prove cronometrate - al primo intermedio aveva 14 centesimi di vantaggio su Sofia, 58 al secondo calati a 14 al terzo. Ma poi, su un dossetto, c'è stato l'errore fatale con uno sci un po' di traverso e tanto è bastato all'azzurra per vincere. E questo nonostante Lindsey avesse - con i soliti supersci a sua disposizione ed un fisico potente - nello Schuss centrale una

puntate di 135 Km contro i soli 129 di Sofia. Ma alla fine ha vinto Goggia con il suo incredibile coraggio.