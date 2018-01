Sci, Coppa del Mondo: Vlhova trionfa nello slalom di Lenzerheide

28 gennaio 2018

Petra Vlhova si aggiudica lo slalom di Lenzerheide per la Coppa del Mondo di sci femminile, con uno strepitoso 1’50"53 che vale anche la riapertura dei giochi nella classifica della specialità. Determinante per la vittoria della slovacca l’errore di Mikaela Shiffrin che, in testa dopo la prima manche, nella seconda era in vantaggio di 1"10 prima di commettere un errore costato caro all’americana, finita fuori.

La Vlhova - 22 anni e quarto trionfo in carriera - si è imposta davanti alla svedese Frida Hansdotter (1'50"63) e alla svizzera Wendy Holdener (1'51"05). In ombra le azzurre: unica classificata Irene Curtoni, nona in 1'52"70. Una grande delusione per la Shiffrin che con un successo avrebbe avuto l’opportunità di chiudere i conti sia in classifica di specialità sia ipotecando la sua seconda Coppa del Mondo generale: quando mancano solo tre gare alla fine della stagione, l'americana ha 780 punti contro i 545 della Vlhova. In quarta posizione un’altra elvetica, Melanie Meillard (+0”71), mentre al quinto posto e più staccata dalle altre la norvegese Nina Haver-Loeseth (+1”52). Sesta posizione per l’austriaca Katharina Liensberger (+1”73), settima l’austriaca Katharina Gallhuber (+1”80) e ottavo posto per la canadese Erin Mielzynski (+2”16). In nona posizione l’unica italiana giunta alla seconda manche, Irene Curtoni (+2”17) mentre era uscita di scena dopo la prima manche la trentina Chiara Costazza (l'altra azzurra Manuela Moelgg aveva deciso di non gareggiare per una tendinite acuta al ginocchio). Decimo posto la svizzera Denise Feierabend (+2”46).