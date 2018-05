Running - ultramaratona: cento km a 94 anni! Walter Fagnani chiude per la 45esima volta il mitico "Passatore"

28 maggio 2018

Il Passatore, alias Cento chilometri Firenze-Faenza è più di una corsa su strada. E’ un piccolo “Tour podistico” a cavallo fra Toscana e Emilia-Romagna, dove si attraversano città, paesi, campagne che magari (tranne Firenze) si ignorerebbero. La Marradi del poeta Dino Campana, Faenza con le sue ceramiche: gli anni passano, ma la gente ancora una volta di accalca al limite della strada per assistere i coraggiosi ultramaratoneti.



Quest’anno il primo posto è andato al reggiano Andrea Zambelli (con il tempo di 6:54’36”), capace così di interrompere la supremazia di Giorgio Calcaterra (comunque terzo al traguardo) . Fra le donne citazione di merito per la croata Nikolina Sustic, davvero inesauribile, prima in 7:53’57”.



Ma una menzione particolare, un plauso immenso, lo facciamo a Walter Fagnani, 94 anni, alla sua 45esima Firenze-Faenza: ha chiuso la sua fatica in 18 ore e 15 minuti, un'impresa grandiosa. Il suo segreto? Tutti i giorni "una camminata e un bicchiere di vino". Complimenti!